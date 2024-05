En el último día de campaña, Santiago Taboada, aspirante a la Jefatura de Gobierno de la coalición Va X La CDMX, llamó a su contrincante, Clara Brugada, a jugar limpio y aceptar los resultados del próximo domingo en las urnas.

En entrevista, tras firmar compromisos a favor de las mujeres, le pidió de nueva cuenta al Jefe de Gobierno sacar a la policía de la elección y dejar a las y los capitalinos votar en libertad. Asimismo, le demandó a Morena evitar la compra del voto durante estos días de veda electoral.

“Que dejen a la gente votar y hacer un compromiso los dos, Clara y yo, yo la llamo a que si se comporta ella, su partido y el Jefe de Gobierno, que aceptemos los resultados, a ver si le entra al reto”, apuntó.

Lee también Clara Brugada presenta demanda civil tras acusaciones de paraísos fiscales a su nombre; exige pago por daño moral

En este sentido, precisó que aceptará y defenderá su triunfo de este 2 de junio y se dijo preparado para todo durante la jornada electoral.

“Decirle al Gobierno que tiene una última oportunidad de hacer bien las cosas, para que realmente demuestren que están a la altura del reto… ojalá (el Jefe de Gobierno) se ponga a la altura de las circunstancias y nosotros estamos listos para cualquier escenario, esto es como en el futbol: si quieren ponemos la pierna dura, pero me parece que la Ciudad tiene la gran oportunidad de hacer una jornada ejemplar”, indicó.

Detalló que la administración capitalina busca iniciar una campaña de miedo para evitar que la gente salga a votar este domingo en algunas zonas, “pero vamos a seguir insistiendo y dar las garantías”. Dijo que se están mandando mensajes de que el día de la jornada electoral será violento, y se continúa con la compra del voto.

Lee también Santiago Taboada culminará su campaña en el Ángel de la Independencia

“Le hemos pedido a la autoridad que actúe, pero la verdad es que la Presidenta del IECM no está haciendo lo propio y eso es muy grave”, recalcó.

A pesar de esto, el candidato del PAN, PRI y PRD confió en que habrá una elección pacífica y “que no vayan a quererse robar las urnas en las zonas en donde la participación es muy alta, pero estamos confiados en que va a haber una jornada electoral histórica y que vamos a poder consolidar nuestro triunfo”.

Comentó que el balance de su campaña es muy positivo, y pidió a las y los capitalinos salir a votar sin miedo porque Morena, a pesar de las amenazas, compra de voto. “En verdad la gente va a salir a votar y va a votar en libertad buscando un cambio, que no tengan miedo. Vamos a estar pendientes para que en esta jornada electoral se respeten los resultados e insisto, estamos listos para todo”.

Lee también Santiago Taboada rechaza haber pagado a Adrián Chávez por declinar como lo aseguró Salomón Chertorivski

Por último, dijo que tienen la estructura electoral completa para cubrir todas las casillas, y que sería muy grave que por primera vez en la Ciudad no se instaran todas las casillas. “Si eso pasa, es responsabilidad del Jefe de Gobierno, me parece que sería una tragedia en esta Ciudad que por primera vez, en 27 años, no se instale el 100% de las casillas, nos estaría alertando que esto se está pareciendo a Guerrero, Michoacán o Zacatecas, en donde gobiernan los Monreal”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/cr