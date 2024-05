El candidato a la Jefatura de Gobierno de la coalición Va por la CDMX, Santiago Taboada, asegura que ganará la elección de este domingo por más de cinco puntos de diferencia, lo que, afirma, evitará que se judicialice este proceso electoral.

En entrevista con EL UNIVERSAL dice que defenderá la Ciudad de cualquier intento de perjudicarla y apunta que trabajará de manera coordinada con quien gane la Presidencia y buscará diálogo con los diputados de Morena, PT y PVEM para hacer el mejor gobierno que haya tenido la Ciudad.

Señala que tendrá un gobierno de coalición en el que escogerá a los mejores hombres y mujeres, incluso de la sociedad civil.

Lee también: "Vamos a vigilar y defender cada voto": Santiago Taboada

Reitera que ningún programa o apoyo social desaparecerá de la Ciudad y que se financiarán con el desarrollo económico.

¿Por qué creer en Santiago Taboada Cortina para que sea jefe de Gobierno?

—Porque Santiago Taboada dio resultados, dar resultados en un gobierno no es fácil, muchos alcaldes pasaron de noche o salieron reprobados. No fue fácil, yo no llegué a una alcaldía que estaba segura, hay que reconocerlo. ¿Por qué creer en Santiago Taboada? Porque sí logró en su alcaldía ser un mejor gobierno para vivir, le metió la seguridad, a los espacios deportivos. Mi visión de lo público es distinto, por eso la elección con Clara [Brugada] no es de partidos, es una elección de modelos: mientras yo pienso que la Ciudad de México tiene que igualarse para arriba, ella piensa que se tiene que igualar para abajo.

¿La elección se define este domingo 2 de junio?

—Sin duda, a ver, yo no tengo duda, el ánimo de la gente lo que te hace ver es que la gente está lista para el cambio, pero lo más importante, yo no creo en los trámites, yo soy una persona que sabe que la decisión más importante de una campaña se da el domingo 2 de junio. Yo no veo como cosa menor la jornada de votación, al contrario, es el acto más importante de un proceso electoral en donde se va a definir el futuro y el rumbo de la Ciudad de México.

¿No cree que se vaya a definir en tribunales?

—Estoy convencido que Santiago Taboada va a ganar esta Ciudad de México, por más de cinco puntos porcentuales, y eso va a evitar que la elección se judicialice.

¿Se va a respetar el resultado?

—Yo nunca lo he cuestionado, yo he marchado para defender al INE. No solamente lo voy a respetar, lo voy a defender, porque voy a defender mi triunfo en las urnas, porque voy a reconocer el resultado del instituto porque habrá sido el resultado de la gente, y la gente en esta Ciudad quiere un cambio.

Luego de reconocer que en octubre traía 25 puntos abajo en las preferencias electorales, ahora destaca que va arriba por tres puntos en las encuestas y que seguirá creciendo.

Dice que los capitalinos están listos para un cambio, pues tras 27 años del mismo grupo político no hay más seguridad y el Metro se les cayó. Aclara que mientras sea jefe de Gobierno, el viaje en el Sistema de Transporte Colectivo se mantendrá en cinco pesos.

Al señalar que la seguridad será un tema primordial, detalla que tiene dos estrategias: una como lo fue Blindar para dar respuesta rápida para atender robos a vehículo, casa y transporte público, y la otra tiene que ver con la delincuencia organizada, que, reconoce, en muchas alcaldías está presente. Adelanta que creará un grupo especial que se dedique a atacar la extorsión y pasará las cámaras del C5 a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

¿Es la primera vez que la oposición tiene una opción real de ganar la Ciudad?

—No tengo duda. Yo he vivido todas las elecciones desde 2003 a la fecha, he participado en todas como brigadista, dirigente juvenil de Benito Juárez, dirigente juvenil de la Ciudad, diputado local, diputado federal y dos veces como al alcalde. Esta Ciudad está viviendo un momento de cambio que nunca se había visto, un momento en el cual la Ciudad de México está lista para tener un gobierno que solucione los problemas. Yo no tengo que colgarme de nadie, yo no tengo que hacer campaña colgándome de nadie. Yo puedo colgarme de mis resultados, de mi éxito, de mi gobierno.

Al cuestionarle sobre si cree que Morena y los gobierno local y federal dejarán perder la Ciudad de México este domingo, el candidato del PAN, PRI y PRD comenta que ellos deberían ser muy respetuosos de la decisión de los capitalinos, que muchas veces, de manera libre, los favoreció a ellos.

“Que dejen votar en paz a la gente, que dejen que la gente salga a votar, pero, sobre todo, que no los amenacen y que saquen a la policía de la elección. Martí Batres, el secretario Pablo [Vázquez] y el fiscal pirata han metido a la policía en la elección, eso es una tragedia, y eso no se los va a perdonar la Ciudad”.

¿De ganar la Jefatura de Gobierno llegará libre de cuates y de cuotas?

—Sin duda. Yo lo he dicho, va a haber un gobierno de coalición, sí, pero voy a poner a las mejores personas en este gobierno, a los mejores hombres y a las mejores mujeres, no importa de qué partido sean, no importa si son de la sociedad civil, al contrario, yo voy a gobernar y yo me comprometí, el día que estuve en el Zócalo, a que en mi equipo de trabajo estuviera la gente de la sociedad civil organizada. Entonces, decirte que va a ser el gobierno de Santiago Taboada, las decisiones de quién acompañará ese gobierno serán de Santiago Taboada.

Precisa que tiene algunos nombres para su gabinete, pero que los dará a conocer hasta después de la elección, porque ahora todos están concentrados en que se respete y se defienda el voto de los capitalinos.

¿Cómo visualiza el gobierno de coalición?

—Un gobierno que sea plural, que sea incluyente, que convoque a mucha más gente a formar parte del mejor gobierno de la historia de la Ciudad de México. Un gobierno, un gabinete que convoque también a la pluralidad y a la tolerancia. Ya basta de divisiones, lo que provoca este gobierno es que cada vez estemos más divididos en la Ciudad, yo quiero convocar a la unidad de la Ciudad. Es una Ciudad grandiosa, es una Ciudad en verdad que lo tiene todo menos buen gobierno, por eso vamos a construir el mejor gobierno que ha haya tenido esta Ciudad.

¿Qué opina de Clara Brugada y de Salomón Chertorivski?

—Ahí están los debates, hemos contrastado nuestras ideas, ahí hemos hablado de quién es quién, y sobre todo, quién ha dado resultados en esta Ciudad.

¿Tomaría alguna de las propuestas de ambos?

—No lo sé, tendríamos que analizarlo, hay algunas que se conjuntan o que las hemos hecho en diferentes foros un par de candidatos, y seguramente si son propuestas que le vienen bien a la Ciudad, por supuesto que las voy a incorporar.

Reitera que no le pedirá a Chertorivski declinar, aunque deja en claro que esta elección es de dos y la única opción de cambio es él. Asegura que no le han pagado a ningún militante de Movimiento Ciudadano para sumarse con ellos. Y asegura que el tema del Cártel Inmobiliario no afectó su campaña.

Hay dos escenarios posibles: que la Presidencia sea de Xóchitl Gálvez o de Claudia Sheinbaum, ¿cómo se ve?

—Con la misma visión que he sostenido siempre. Yo voy a hacer todo para que a la Ciudad le vaya bien, no importa quién gobierne la Presidencia. Yo voy a hacer todo mi esfuerzo y todas mis gestiones, toda mi política y también voy a defender a la Ciudad de México, voy a defenderla de cualquier intento por perjudicarla, y no tengo duda que el próximo gobierno de la República lo va a encabezar Xóchitl Gálvez y vamos a trabajar de la mano.

¿Cómo trabajar con un gobierno mayoritario de Morena y aliados en el Congreso?

—Estoy convencido que en la Ciudad habrá mayoría de la coalición, pero no importa cuántos diputados le queden a Morena, al Verde o al PT, voy a ir y voy a buscar un diálogo con ellos, eso tiene que hacer un jefe de Gobierno, hablar con todos y con todas, hablar con la oposición y con los partidos aliados. Yo voy a hacer política, lo que he hecho toda la vida, y voy a hacer política porque quiero que esta Ciudad funcione y quiero que a esta Ciudad le regresemos la unidad.

¿El voto útil en la Ciudad es usted?

—El voto útil es Santiago Taboada, el voto del cambio, el voto donde la gente dice ya no quiero más a Morena ¿qué hago?, no tiren su voto, el voto útil en esta Ciudad es el voto por Santiago Taboada.