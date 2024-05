El candidato a la Jefatura de Gobierno de la coalición Va X la CDMX, Santiago Taboada, rechazó que le hayan pagado 15 millones de pesos a Adrián Chávez para declinar, tal y como lo aseguró Salomón Chertorivski.

En entrevista, tras acudir al cierre de campaña en Tláhuac, comentó que conoce al exportero del América desde hace mucho tiempo, y que ya habían platicado varias veces sobre la elección.

“Le dije que me parece que no hay futuro y me lo dijo él: ‘no va a ganar Salomón. Yo quiero impulsar varias cosas de las que prometí en Xochimilco’, y por eso tanto con Gabriel como conmigo se sumó; entonces, mucha gente de Movimiento Ciudadano se está acercando porque saben que ellos no tienen opción de ganar”, indicó.

Precisó que tal vez Salomón Chertorivski estaba “descuadrado o enojado” cuando habló del supuesto pago a candidatos por declinar.

“Adrián había hecho un trabajo importante, lo que he comentado a Gabriel (del Monte) que era importante sumar… creo que (Salomón Chertorivski) estaba enojado, no lo tomo personal”, aseveró el candidato del PAN, PRI y PRD.

Durante este cierre de campaña, Santiago Taboada recibió el bastón de mando y se comprometió con las y los vecinos a mejorar su calidad de vida, seguridad, servicios públicos y condiciones laborales.

“Sé que aquí en Tláhuac hay muchos trabajadores del gobierno de la ciudad. Les digo de una vez, va a haber renivelaciones sin condicionárselas, los vamos a renivelar. Vamos principalmente a garantizarles primero a quienes se quieran jubilar, una jubilación digna. Les vamos a dar para que no anden prometiendo a aquellos que se los dan si votan; no, a todos, dígitos sindicales, y la tercera que les prometí, a los trabajadores del gobierno de la ciudad, a los de nómina 8, los vamos a basificar, vamos a ayudarles a los trabajadores que por cierto son desde hace muchos años los trabajadores más abandonados les han pagado mal y el escalafón, se los digo el escalafón va a ser una realidad en mi gobierno”, puntualizó.

Además, el aspirante a la Jefatura de Gobierno refrendó el apoyo a los adultos mayores y personas con discapacidad. “A todos los adultos mayores que aquí me ven se los digo, durante el gobierno de Santiago Taboada, ni los adultos mayores, ni las personas con discapacidad van a volver a pagar un peso en medicinas. Las medicinas van por nuestra cuenta”.

Asimismo, subrayó que en su gobierno quiere que los jóvenes estén preparados, pero, sobre todo, que realicen lo que más los hace felices. “Yo quiero ayudarles no solamente a quienes quieran estudiar, sino a quienes quieran emprender, pero valoro muchísimo el que los jóvenes se quieran preparar, por eso, los jóvenes que garanticen que estén estudiando en la Ciudad de México van a viajar en el metro gratis, porque quiero que no sea un pretexto no ir a la escuela porque no se tiene como moverse”.

De igual manera, el abanderado del PAN, PRI y PRD expresó su preocupación ante la extorsión que viven los habitantes de Tláhuac, la cual en su gobierno trabajará para erradicarla.

