Tras las denuncias de las y los candidatos de la coalición Va por la CDMX a las alcaldías de que Morena prepara un “montaje” para acusarlos de compra de votos, Santiago Taboada, candidato a la Jefatura de Gobierno, apuntó que “vienen los días de las mentiras del gobierno y los montajes” para intentar manchar la elección el 2 de junio.

“Lo decimos porque ya nos lo advirtieron, nos dijeron ‘ojo, pongan atención, van a querer hacerlo en estos días’, sobre todo en los días en los que nosotros ya no nos podemos pronunciar; entonces le voy a pedir al equipo jurídico que esté muy pendiente”, sostuvo.

De igual forma, llamó a la presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Patricia Avendaño, a tomar cartas en este asunto y emitir las medidas cautelares correspondientes ante las quejas que ya se han presentado por la presunta compra del voto.

“Cada vez el nivel de desesperación crece y su violencia crece, lo que no vamos a dejar pasar es que este tipo de situaciones queden inadvertidas, y esperamos que el instituto emita las medidas cautelares que no emitió en los 90 días, le hacemos un llamado a la consejera presidenta, porque no sé si cuando señalamos que en este tema del Cártel Inmobiliario estaba su exesposo, pues eso haya afectado su trabajo imparcial que debería ser”, aseveró el panista.

Por ello, el equipo jurídico de esta alianza, conformada por el PAN, PRI y PRD, detalló que tienen evidencia clara de que el partido guinda usará las tarjetas del bienestar para hacer transferencias a muchas personas para comprarles el voto en 2 mil y 3 mil pesos, principalmente en las alcaldías Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Álvaro Obregón.

La candidata a la alcaldía Iztapalapa, Karen Quiroga, acusó directamente a Clara Brugada por la compra de votos en aquella demarcación durante la noche de este domingo. “El día de ayer [domingo] yo me pude meter a uno de los domicilios, porque tenía que saber quiénes eran, es Clara Brugada la que está pagando el voto… Vamos a presentar la denuncia. Desde mediodía y toda la tarde estuvieron pagando el voto. Quería cerciorarme qué grupo era: mientras Aleida Alavez tenía su cierre de campaña, Clara estaba operando la compra del voto en diferentes lugares, en un total de 100 domicilios de distintos puntos de la alcaldía”, sostuvo.

Compromisos

Más tarde, Taboada se comprometió a mejorar las condiciones de movilidad de la Ciudad para las personas con algún tipo de limitación física. “¿Cómo podemos garantizarles una movilidad a las personas con discapacidad?... quiero garantizarles, porque es parte también de mi agenda del Metro y de la movilidad, la accesibilidad universal en los sistemas de transporte público”, apuntó.

Y acudió al cierre de campaña de Rocío Barrera, quien busca la alcaldía Venustiano Carranza, y ahí pidió a las y los vecinos sacar a los malos gobiernos de Morena que tienen a esta alcaldía sumida en el abandono.