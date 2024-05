El ex portero Adrián Chávez quería dinero, y como en Movimiento Ciudadano no se lo dieron, se fue con la Alianza Va X la Ciudad de México, donde se lo ofrecieron a cambio de que declinara su candidatura emecista a la alcaldía Xochimilco.

“Ese candidato, que fue portero, que le teníamos fe, todo el tiempo lo que quería era dinero; cuando no le dimos dinero, se fue a buscar dinero a otro lado. Creo que lo que hay que preguntarse es ¿de dónde está saliendo el dinero para comprar candidaturas?”, manifestó Salomón Chertorivski, en entrevista.

Ayer en la mañan se dio a conocer públicamente que Chávez declinó su candidatura en Xochimilco, para unirse al equipo del abanderado de la Alianza Va X la Ciudad de México, Santiago Taboada, y en la tarde, Chertorivski compartió también en su cuenta de X, cuáles fueron los motivos de la declinación del ex portero.

“El señor Chávez se acercó con Alejandro Piña, nuestro dirigente y nos dijo: ‘Taboada me está ofreciendo 15 millones de pesos para irme con ellos; si ustedes me dan 10, me quedo’. ¿Saben qué? Que se vayan los que están por dinero, nosotros estamos con causas”, enfatiza Chertorivski en un video que grabó y difundió ayer, tras su participación en el cierre de campaña de Movimiento Ciudadano en Coyoacán.

Previo a su discurso, se le preguntó acerca de las diferentes declinaciones de abanderados de ese partido, a lo que dijo estar muy orgulloso de que, de 600 candidaturas, entre alcaldías, concejalías, diputaciones y suplencias, los grupos antagónicos intentaron comprar en muchos casos, pero solo cayeron pocos.

“Eso habla de la fuerza del movimiento y lo que sí tenemos”, destacó el abanderado naranja.

Las y los integrantes de este Movimiento estamos por causas y principios, quien esté por dinero, no tiene lugar aquí. Si quieres un México diferente, este domingo, vota por @MovCiudadanoMX. pic.twitter.com/1j3ItUQjv0 — Salomón Chertorivski (@Chertorivski) May 28, 2024

