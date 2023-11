Guadalajara, Jalisco.- La precandidatura presidencial del gobernador de Nuevo León, Samuel García, es una muestra del machismo mexicano representado en la “política Marlboro” en envase naranja, afirmó la expresidenta del PRI, Dulce María Sauri Riancho.

“Esa es la impresión que tengo, de un machismo autocontenido, porque obviamente no es políticamente correcto exhibirse como tal, pero finalmente sus actitudes, sus formas, están reflejando eso, por eso le digo “política Marlboro” en envase de naranja”, expresó en entrevista con EL UNIVERSAL en el marco de la Feria Internacional del Libro.

La exgobernadora de Yucatán calificó el papel de Samuel García como el de “esquirol de las mujeres”, porque “esta es una contienda de mujeres y él, que dice que es tan joven, puede esperar. Que siga el consejo de su compadre (Luis Donaldo) Colosio, que se aguante” hasta 2030.

Recordó que Samuel García gobierna en Nuevo León, y “para eso lo eligieron; una persona que hizo una promesa a su pueblo y que a la primera de cambios, al primer silbido, se va, pues parece que no es confiable”.

Sobre la precampaña de Xóchitl Gálvez, señaló que está contra viento y marea, en condiciones nada fáciles.

Sin embargo, confió en que esté poniendo bases “para que cuando empiece la campaña, una vez que ya sea la candidata, despliegue plenamente” con la conjunción de la sociedad civil y los partidos, “o sea, unos sin la otra parte no caminan y la otra parte -me refiero a la sociedad-, sin el compromiso real de los partidos, tampoco. Nos necesitamos, aunque no nos queramos mucho”.

