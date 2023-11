Samuel García prometió a sus simpatizantes que él no fraguará alianzas con ninguno de los partidos oficialistas, ni opositores, pues cuenta con un proyecto futurista, verde, de inversiones y nuevas ideas, con el que México alcanzará su óptimo desarrollo económico.

Ante miles de militantes de Movimiento Ciudadano, en Zapopan, Jalisco, García Sepúlveda confió en que México se pintará de naranja en las elecciones presidenciales de 2024 tras asegurar que los mexicanos están cansados de tener un gobierno autoritario y centralizado.

"Voy a ser breve, pero contundente: aquí en Zapopan, en Jalisco y en México, vamos a pintarnos solos, sin alianzas".

"En Jalisco se demostró que sin el PRI y sin el PAN se pueden tener buenos gobiernos. Me enteré desde Monterrey que aquí se armó un Frankenstein: 'podemos', 'hacemos', 'queremos', 'robemos' y no sé cuánta madre, más Morena, el Verde y no se qué más. Quedaron totalmente desconfigurados", criticó el precandidato único por la presidencia de México.

Para derrotar a la vieja política del PRI, PAN, PRD y Morena, Samuel García pidió a los mexicanos pintarse de anaranjado “fosfo, fosfo” y no tener miedo a apostarle a las nuevas ideas de los candidatos jóvenes de Movimiento Ciudadano.

"Hoy les pido arranquemos esta precampaña motivados, pónganse los 'fosfo, fosfo' y vámonos macizo a recorrer todo Jalisco para pedir carro completo naranja y eléctrico", señaló desde Zapopan, Jalisco, donde asistió para acompañar en su arranque de precampaña a Juan José Frangie, abanderado del partido naranja por la presidencia municipal.

