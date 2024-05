Famosas que fueron mamás antes de los 30

La semana pasada Hailey y Justin Bieber anunciaron que esperan a su primer hijo. Lo dieron a conocer a través de redes sociales con un video e imágenes en donde aparecen en su renovación de votos. La pareja se casó en 2018.

Aunque no se ha revelado cuánto tiempo tienen de embarazo, ya se ha especulado que probablemente Hailey se encuentre en el quinto mes.

De acuerdo con una fuente cercana a la pareja entrevistada por la revista People, Hailey y Justin anhelaban este momento por lo que dicha fuente confirmó que se sentían bendecidos.

Con esta buena noticia, es oportuno recordar a todas aquellas famosas que se han convertido en madres antes de los 30 años.

Y en el tutorial, ¿hasta cuándo se puede evitar la ropa de maternidad?

Gigi Hadid

A los 28 años, Gigi Hadid, amiga de Hailey Bieber, se convirtió en mamá con su entonces pareja, Zayn Malik, quien formaba parte de la boy band One Direction.

La pareja recibió a su hija, Khai, el 20 de septiembre de 2020, en medio de la pandemia, por lo que la prensa no pudo capturar imágenes de la modelo embarazada, salvo las que ella compartió en sus redes sociales.

La pareja decidió proteger su privacidad e intimidad, y nunca ha revelado imágenes del rostro de la menor, que está próxima a cumplir cuatro años. Se dice que ésta fue la causa por la que la pareja tuvo una discusión en la que estuvo involucrada la mamá de Gigi, Yolanda. Según Zayn, su suegra publicó una fotografía en Instagram, que provocó la molestia del cantante, al grado de aparentemente agredirla físicamente.

La pareja terminó por separarse; Malik enfrentó cuatro cargos de acoso y estuvo un año bajo libertad condicional. Hoy comparten la custodia de Khai.

Kylie Jenner

Aunque hace menos de un mes se especuló que Kylie Jenner estaba esperando un bebé de Timothée Chalamet, después de la MET Gala se confirmó que se trataba de un chisme. Pero la hermana más joven del klan Kardashian-Jenner sí es madre de dos pequeños.

En 2017, tabloides de EU, entre ellos, TMZ y People, anunciaban que Kylie esperaba a su primer hijo con el rapero Travis Scott. Para ese entonces, sólo tenía 20 años y la noticia acaparó la atención mediática.

En enero de 2018 Kylie usó sus redes sociales para confirmar que ya había nacido su bebé, una niña a quien llamó Stormi. Aprovechó para revelar que no había querido hacer pública la noticia, pues se encontraba bajo una estrategia que le permitiría monetizar el parto y nacimiento de su hija.

Cuatro años después, el 2 de febrero de 2022, Kylie, de 25 años, dio la bienvenida a su segundo hijo, Wolf, a quien 16 meses después cambió de nombre a Aire.

Actualmente, Kylie es una de las empresarias millonarias más jóvenes de todo el mundo.

Britney Spears

Aunque hoy sus hijos ya son unos adolescentes, de 17 y 18 años respectivamente, cuando Britney se embarazó de Sean Preston, su hijo mayor, la cantante tenía tan sólo 24 años.

Estaba en uno de sus mejores momentos profesionales, pese a haber hecho una pausa en su carrera, pues recordemos que se comprometió y se casó con Kevin Federline, quien fuera su bailarín.

Luego de su primer alumbramiento, el 14 de septiembre de 2005, Britney al año siguiente, el 12 de septiembre de 2006, recibió a su segundo bebé, Jayden.

La historia hubiera sido distinta para la Princesa del pop si no se hubiera sometido al aborto que reveló le fue practicado a los 19 años, cuando mantenía un noviazgo con Justin Timberlake. De haber llegado a término ese embarazo, Britney hoy tendría un hijo de 23 o 24 años. Hoy, Spears tiene 42 años.

Solange Knowles

Apenas en la pasada edición de la MET Gala muchos internautas se enteraron de que el modelo Daniel Julez J. Smith Jr., quien desfilara sobre la alfombra verde, es hijo de Solange Knowles, hermana de Beyoncé.

El joven de 19 años fue uno de los invitados más comentados, en especial, entre las más jovencitas, quienes quedaron admiradas por la belleza del muchacho, quien lució una cabellera llena de trenzas.

Su mamá, la cantante Solange Knowles, se embarazó siendo muy joven, con apenas 17 años de su entonces novio, Daniel Smith, quien ahora se desempeña como talent manager.

Aunque siempre contó con el apoyo de su familia, Solange aprovechó la invitación de la revista Teen Vogue para redactar una carta que se publicó en 2017, donde aborda lo compleja que resultó la maternidad siendo una menor de edad.

Actualmente, Solange tiene 37 años.

Victoria Beckham

Cuando Victoria y David Beckham contrajeron nupcias en julio de 1999, uno de los invitados fue su primer hijo, Brooklyn, quien tenía cuatro meses de nacido.

Para ese entonces, la exSpice Girl tenía 25 años, mientras que el astro del futbol, 24.

Para febrero de 2002, la familia volvía a ser noticia, pues se filtraba que Victoria, de 28 años, nuevamente estaba embarazada.

Fue el 1 de septiembre cuando dieron la bienvenida a Romeo.

El tercer hijo de la pareja también causó furor entre sus seguidores. Cruz nació en Madrid.

Ya para el cuarto y último embarazo, Victoria, entonces de 36 años, recibió a su única hija, Harper Seven, en Los Ángeles.

Victoria recién celebró su 50 aniversario.

Hola, Gurú:

Estoy embarazada. Hasta qué tan avanzado el embarazo podré usar mi ropa normal.

Lina

Desafortunadamente, las prendas de maternidad no son especialmente atractivas en su mayoría.

Puedes usar tu ropa hasta que tu cuerpo te lo permita, lo cual varía muchísimo de mujer a mujer.

Yo no te recomendaría que uses tus pantalones ajustados, por seguridad. Si no quieres invertirle mucho a tu guardarropa, busca leggins negros y jeans de maternidad, con esos dos podrás sobrevivir. Dale una oportunidad a los diseñadores de prendas de maternidad, hay mucho nuevo en línea. Y ¡Felicidades!

Besos de Gurú, XOXO