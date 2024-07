Ellos y ellas se saltaron la regla de “con los ex, no”

Hay una regla no escrita en las relaciones de amistad de no salir con los ex de los amigos, pues la situación podría resultar incómoda para alguno o para todos los involucrados.

Pero para muchas celebridades tal parece que este código no aplica, pues en más de una ocasión nos hemos enterado de tremendos embrollos entre exparejas y amigos, en donde todos tienen que ver con todos.

Se los cuento porque en los últimos días, la prensa del corazón en España reveló que Ricky Martin y Nacho Palau parecen estar entablando una relación más allá de la amistad.

De acuerdo con medios locales, el ex de Miguel Bosé viajó de Valencia a Galicia para asistir al concierto del boricua, quien se encuentra en el viejo continente como parte de su gira Ricky Martin Live 2024.

El programa Y ahora Sonsoles, de Antena 3, en España, logró entrevistarse con el artista plástico para preguntarle sobre los rumores. “Somos muy amigos”, se limitó a decir Nacho.

Ricky y Miguel son muy cercanos, incluso uno de los hijos de Bosé, Tadeo, es ahijado de Martin, pues el puertorriqueño fue su padrino de bautizo, por lo que los lazos que unen a los tres van más allá de la amistad.

Aunque al momento todo ha quedado en un rumor, la atención este verano se encuentra sobre este trío de personajes a la espera de saber si realmente se confirma la relación entre Nacho Palau y Ricky Martin.

Luismi, Paloma Cuevas y Enrique Ponce

Esta historia inicia con el matrimonio de Paloma y Enrique, quienes se casaron en 1996; formaron una de las parejas más queridas y mediáticas de España.

Luis Miguel entra en escena en esta relación por ser hijo de Luisito Rey, quien fuera muy amigo de Victoriano Valencia, padre de Paloma, de ahí que se conocieran todos entre sí.

Con los años, la relación de este trío se hizo más cercana, al grado de que Enrique y Paloma accedieron a ser padrinos del primer hijo del cantante con Aracely Arámbula, Miguel, quien actualmente tiene 17 años.

Pero todo cambió cuando a inicios de julio de 2020, en plena pandemia, los españoles confirmaron que tras 24 años de matrimonio se separaban; la razón, Enrique había comenzado una relación con Ana Soria, una estudiante de entonces 21 años.

Paloma, al quedar soltera, encontró consuelo en su compadre pues, tras dos años de estar sola, se dio una oportunidad con El Sol y hoy forman una de las parejas más queridas y perseguidas por los fans y la prensa.

Katie Holmes, Tom Cruise y Jamie Foxx

En 2004, Tom Cruise y Jamie Foxx compartieron créditos en la cinta Colateral. Desde entonces, ambos actores se convirtieron en buenos amigos. Dos años después, en abril de 2006, Tom se convierte en padre de Suri, fruto de la relación con su entonces novia, la actriz Katie Holmes. Para finales de ese mismo año, en noviembre, la pareja contrae nupcias en Italia. Para 2012, el matrimonio se disolvió luego de firmar su separación definitiva. Un año después, Katie ya nuevamente soltera, coincidió con Jamie Foxx. Este encuentro tuvo su recompensa, pues ambos comenzaron una relación en completo hermetismo y alejados de la prensa.

Aunque nunca confirmaron el romance, se sabía que entre ambos había más que una amistad, incluso la relación entre Tom y Jamie se vio afectada por obvias razones. Desafortunadamente, el noviazgo también llegó a su fin, y Jamie y Katie se separaron en 2019.

Bella Hadid, The Weeknd y Selena Gomez

La amistad entre Bella Hadid y Selena Gomez se dio cuando formaron aquel famoso squad que lideraba Taylor Swift, entre las que se encontraban también otras famosas como Karlie Kloss y Cara Delevigne.

En aquellos entonces, todo el grupito se acompañaba y salían juntas. En esa época, Bella Hadid comenzó un romance con el cantante The Weeknd, incluso fue su modelo para el video “In the night”, en 2015.

Después se separaron y el canadiense tuvo un breve romance con Selena Gómez, incluso hasta se dejaron ver juntos en algunos eventos y alfombras rojas.

El noviazgo no prosperó y decidieron terminar.

Más adelante, The Weeknd y Bella retomaron su relación que duró alrededor de año y medio, hasta que en 2019 pusieron punto final a su romance.

Bella y Selena procuraron mantener una relación cordial en la medida de lo posible.

Selena Gomez, Taylor Lautner y T. Swift

Otro trío que se dio dentro del squad de Taylor Swift fue el que protagonizó la propia cantante con su amiga Selena Gomez y el actor juvenil Taylor Lautner.

En 2009, Selena conoció a Lautner en Vancouver, Canadá. De acuerdo con Gomez, ella se encontraba filmando la película Ramona and Beezus y él, Twilight: New Moon. El encuentro se dio porque él visitaba a su compañera de elenco, Kristen Stewart, quien se hospedaba en el mismo hotel que Selena.

Desde entonces comenzaron un romance de verano, pues sólo salieron por algunos meses, tiempo en el que se llegaron a ver juntos en algunos eventos públicos y premiaciones. Tras su ruptura, Taylor Lautner encontró consuelo en Taylor Swift.

Ambos Taylors se conocieron en el set de filmación de la cinta Día de San Valentín, lugar donde se dio el flechazo. La relación fue intensa, incluso, él llegó a acompañarla en alguno de los conciertos que ella ofreció en 2009.

Pero para antes de que concluyera el año, la pareja decidió separarse y tomar caminos diferentes. Por supuesto, ella le dedicó una canción, como suele hacerlo con todos sus ex, que es “Can see you”.

Aprovechando que estamos con Taylor Swift, ella también protagonizó otro trío amoroso con su amiga Gigi Hadid, pues ambas salieron en su momento con Joe Jonas.

Joe y Taylor se conocieron en 2007, pero fue un año después que mantuvieron un breve pero intenso romance, de alrededor de medio año o un poquito más. Pero la historia terminó y después trascendió que la ruptura se había dado. Aquí también hubo canción con dedicatoria por parte de Taylor Swift hacia su ex.

Años después, en 2015, el nombre de Joe Jonas volvió a acaparar la atención cuando se confirmó que estaba saliendo con Gigi Hadid, quien es amiga de su ex, Taylor Swift.

La pareja salió alrededor de seis meses, desde el inicio del verano hasta noviembre de 2015, cuando en buenos términos decidieron distanciarse.

Ellas siguen siendo amigas íntimas, incluso siguen saliendo juntas con sus respectivas parejas: Taylor con Travis Kelce y Gigi con Bradley Cooper.

Hola, G: ¿Cuál color viene más fuerte para verano? Begoña

Hola Begoña: Desde primavera se nota que el amarillo mantequilla es el color de la temporada. Es un color que no favorece a todo el mundo, sin embargo, es perfecto para lucir un bronceado veraniego.

Besos de Gurú, XOXO

