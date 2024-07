Estos famosos van y vienen

Hace una semana les platicaba sobre el romance entre Megan Fox y Machine Gun Kelly, quienes se conocieron mientras filmaban la película Midnight in the switchgrass, en 2020. Aunque después se comprometieron, la pareja nunca se convirtió en marido y mujer, pues en marzo de este año la actriz confirmó que se había separado del músico.

A cuatro meses de aquel anuncio, parece que se está escribiendo un nuevo capítulo para Fox y Machine Gun, ya que acudieron juntos a la fiesta que organizó el millonario Michael Rubin, la semana pasada, con motivo del Día de la Independencia de EU.

La pareja fue vista muy juntita en la White Party, que tuvo lugar en los Hamptons. De acuerdo con testigos, y algunas imágenes filtradas de la fiesta, Megan y Machine Gun Kelly pasaron toda la velada juntos y no se separaron en ningún momento; incluso el músico compartió fotos con ella a través de Instagram.

De confirmarse que han retomado su relación, se unirían a la larga lista de famosos que truenan y vuelven de manera intermitente. Por ahora, no queda más que esperar a ver en qué acaba.

Y en el tutorial, ¿vuelven los cinturones anchos?

Jennifer Lopez y Ben Affleck

Quienes han mantenido una relación entre idas y venidas, incluso ahora en su matrimonio, son Jennifer Lopez y Ben Affleck. La pareja se conoció mientras filmaba la película Gigli. Tras meses de salir, formalizaron su noviazgo. Pero todo se terminó cuando decidieron cancelar la boda que ya estaba muy adelantada en los preparativos. La pareja se distanció e hicieron vidas separadas.

Él se casó con Jennifer Garner, con quien tuvo tres hijos. Mientras que Jennifer se casó con Marc Anthony y tuvo a sus mellizos, luego se separó y mantuvo relación con Alex Rodríguez, con quien también se comprometió, pero canceló la boda.

Luego de 20 años de su primer noviazgo, se reencontró con Affleck, con quien se casó en 2022. Hoy, se rumora que están distanciados, aunque no separados, pues aún intentan recuperar la relación. Lo último fue que disfrutaron el 4 de julio cada uno por su lado; él con sus hijos en Los Ángeles, y Lopez en los Hamptons; siguen usando sus argollas matrimoniales.

Miley Cyrus y Liam Hemsworth

El historial amoroso de Miley Cyrus es amplio, pero quizá de sus relaciones, la más significativa sea con Liam Hemsworth, con quien llegó al altar.

Se conocieron mientras filmaron la película The last song, en 2009. A pesar de su juventud, mantuvieron la relación cuatro años, hasta que llegó la separación, en 2013. Para ese entonces, cada uno tomó rumbos diferentes, tanto en su vida privada como a nivel profesional, pero el amor entre ellos, o la codependencia, era tan fuerte que intentaron volver.

En 2016, cuando retoman su noviazgo, que al igual que en el principio, siempre estuvo bajo el escrutinio público y la prensa.

La sorpresa llegó en 2018, luego de dos años de esta segunda etapa en su relación, cuando anunciaron que habían contraído nupcias, en una ceremonia privada que tuvo lugar en Australia.

La historia de amor terminó muy pronto, pues ocho meses después, Miley confirmó en pleno Festival de Lollapalooza, en Brasil, que ya se había separado.

Khloé Kardashian y Tristan Thompson

Parece que las Kardashian tienen una maldición en cuanto a sus relaciones, porque todas han tenido problemas en sus noviazgos y matrimonios. De todas, quizá, la que se lleva el trono es Khloé; su historia con el jugador de los Cleveland Cavaliers, Tristan Thompson, está marcada por las idas y venidas, y las permanentes infidelidades de él.

Su relación inició a finales de 2016, pero una exnovia de él estaba a punto de dar a luz al primer hijo del deportista. A pesar del inconveniente, Khloé decidió apostar por la relación y comenzaron a salir.

La relación escaló cuando se confirmó que juntos esperaban un hijo. La historia toma tintes dramáticos cuando la revista People hace público que una mujer había tenido ¡otro bebé de Tristan!, semanas previas a que Khloé diera a luz a su nena True, en 2018.

Tristan convence a Khloé de volver y ella acepta. Y cuando todo parecía ir viento en popa, el medio TMZ revela que otra vez Tristan le ha sido infiel a Khloé, esta vez con Jordyn Woods, amiga de su hermana, Kylie Jenner. Aunque ambos intentan desmentir los hechos, el tiempo confirmó que todo era cierto.

Un año pasaron separados Thompson y Kardashian, hasta que llegó el confinamiento por el Covid-19, ella le propone vivir juntos por el bien de la niña.

La convivencia hizo que la llama se volviera a encender y para marzo de 2021 ¡otra vez regresaron! Y se fueron a vivir juntos. En diciembre del mismo año, los medios confirmaron que la entrenadora del jugador había dado a luz a otro hijo del deportista.

La cereza del pastel fue que Tristan y Khloé se habían sometido a un tratamiento para tener otro bebé vía inseminación artificial y vientre de alquiler. Tatum, su último hijo en común, nació el 28 de julio de 2022.

Justin Bieber y Hailey Baldwin

Justin Bieber no sólo mantuvo una relación intermitente con Selena Gomez, también lo hizo con su actual esposa, Hailey Baldwin.

Se conocieron siendo aún unos niños a los inicios de la carrera de Justin. Stephen, padre de Hailey, los presentó cuando coincidieron tras bambalinas del programa The today show, en 2009.

Dos años después, volvieron a coincidir los tres, Hailey, su papá y Justin en la premier del documental Never say never; a los meses, el canadiense confirmó su relación con Selena Gomez.

Para finales de 2014, Justin ya había terminado con Selena y fuertes rumores aseguraban que Hailey y él estaban saliendo. Ellos lo negaron. Para 2016, a través de redes, el cantante confirma que está saliendo con Baldwin. Para agosto de ese año, dan por terminada su relación, se dejan de seguir en redes sociales y él, al poco tiempo, comienza a salir con Sofia Richie.

Dos años después, en que Justin terminó con Sofía, regresó con Selena y volvió a terminarla, Hailey y él se reencontraron y retomaron la comunicación.

Para junio de 2018 fueron captados juntos en un centro nocturno de Miami. Al mes siguiente confirmaron su compromiso y en noviembre del mismo año se casaron en una primera ceremonia por el civil. La boda religiosa la celebraron hasta septiembre de 2019. Actualmente, están en espera de su primer hijo.

Hola, Gurú: He visto que para verano viene la moda hippiosona y los cinturones anchos y llamativos. ¿Me lo confirmas? Jana

Hola, Jana: Sí, la tendencia boho, boho chic o hippie chic viene fuerte y con ella los cinturones statement o anchos y con formas llamativas, con las mismas formas y hebillas de los 90 y 2000. Es una tendencia divertida y favorecedora, ¡aprovéchala!

Besos de Gurú, XOXO