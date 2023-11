Guadalajara, Jal.— “¡Presidente, presidente!”, fue el grito con el que fue recibido el precandidato a la Presidencia por Movimiento Ciudadano (MC), Samuel García, a su llegada a la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, en medio de una multitud de personas que lo aplaudía, pedía autógrafos y fotos.

Acompañado del rector de la Universidad de Guadalajara (UDG), Ricardo Villanueva Lomelí, el político regiomontano llamó a tener “un México con proyecto de futuro que ya no esté centralizado en un dictador, en un autoritario”.

Habló del federalismo, un tema que, dijo, ha estudiado desde hace nueve años y ha publicado en varios libros, el más reciente: Federalismo mexicano: qué tenemos y qué necesitamos para concretarlo realmente, publicado por Porrúa.

“México tiene ya que decidir, porque si no tiene claridad de qué somos y cada seis años tenemos un péndulo de derecha-izquierda, que no tiene rumbo y no tiene reglas cla ras (...) Necesitamos tener claridad si somos un país unitario con un tlatoani que desde el centro decide todo, o somos, como lo marca la Constitución, federalistas”, dijo.