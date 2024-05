¿Es la ciudad de Querétaro tan segura como pensamos?

Por: Jorge Monterrubio Salazar

La capital de Querétaro no suele ser una ciudad conocida por altos índices delictivos. Sin embargo, ¿realmente es tan segura como se piensa?

Para poner en contexto la situación de la percepción de inseguridad, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI publicada en marzo pasado, muestra que únicamente el 37.6% de los habitantes mayores de 18 años se sienten inseguros en Querétaro capital. Considerando que la media nacional es de 61% para el mismo periodo, este es un buen indicador. En otras palabras, la mayoría de la población que habita en la zona metropolitana del estado no se siente insegura.

Sin embargo, ¿qué se puede observar cuando consultamos las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública[1]? Si bien Querétaro presenta baja incidencia de homicidios dolosos y secuestros, existen otros delitos[2] que están muy por encima de la media nacional. El robo de vehículo por ejemplo, presenta una tasa de carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes de 16.1 mientras que la media nacional es de 8.2. A su vez, el robo a casa habitación se encuentra en 6.9 comparado con un 2.8, el robo a negocio 9.8 en contraste con un 4.7.

Para complementar la información anterior, si tomamos en consideración la violación se observa una tasa de 2.4, mientras que la media nacional es de 1.4; la violencia familiar se ubica en 23.2 comparado contra un 18.2 y las lesiones dolosas 16.9 mientras que la media nacional es de 10.9.

Para profundizar, en los sectores, veamos las cifras absolutas de Querétaro capital. En los municipios que conforman la zona metropolitana, Querétaro, el Marqués y Corregidora se reportaron 260, 31 y 21 robos de vehículo respectivamente en marzo de 2024. Interesante observar que Querétaro supera por mucho a los otros dos municipios cuando estos tres conforman la zona metropolitana. A pesar de la alta incidencia, esta no parece repercutir en la percepción de seguridad de la población.

En cuanto a la violencia familiar que también presenta una incidencia muy elevada, los mismos municipios bajo análisis muestran una incidencia de 275, 38 y 31 para el mismo periodo. De nueva cuenta, este no parece ser un delito que afecte la percepción de seguridad de la población a pesar de su alta incidencia.

Si bien las personas se sienten seguras en su día a día habitando la capital del estado de Querétaro, la realidad es que hay ciertos focos rojos que deben atenderse. No porqué no existan altos registros de homicidios y secuestros, quiere decir que no hay delitos que están afectando a ciertos sectores. La familia, la violencia contra las mujeres y los robos a casa habitación y de vehículo pueden pasar desapercibidos en el día a día de las personas que habitan la capital del estado, pero la realidad es que se deben generar politicas públicas focalizadas para disminuir los impactos sociales y económicos que estos delitos generan.

@Jorgemonsa7

Investigador del ONC

[1] Corte de información, marzo 2024

[2] Querétaro no tiene una cifra negra menor comparado con la media nacional, en realidad es ligeramente superior con base en la ENVIPE 2023.