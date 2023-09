La diputada Federal, Patricia Armendariz, informó que buscará la candidatura por la gubernatura de Chiapas.

En redes sociales, la empresaria y legisladora expuso que tomó la decisión de inscribirse en el proceso de selección para coordinadora estatal de los comités de la defensa de la 4T en Chiapas.

Aseguró que está preparada para que en Chiapas continúe la transformación de las conciencias y llevar los valores del proyecto de Morena: “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

“Tenemos que seguir profundizando nuestra transformación para que finalmente alcancemos nuestros sueños de una vida donde se nos trate con más justicia, más igualdad, más oportunidades”.

Destacó que el día de mañana, la coordinadora nacional de la defensa de la 4T, Claudia Sheinbaum, visitará el estado, por lo que externó la invitación a asistir y escucharla.

Amigos y amigas de Chiapas, es un gusto para mí anunciarles que he tomado la decisión de inscribirme en el proceso de selección de coordinadora estatal de los comités de la defensa de la 4T en Chiapas. Debemos dar continuidad y fortalecer el crecimiento y la justicia social que…





Desde 2022 la exshark tank, no descartó la posibilidad por buscar ser gobernadora de Chiapas.

En una entrevista realizada en abril del año ya mencionado, se le cuestionó si seguirá el camino de su papá Gustavo Armendáriz , quien fue mandatario chiapaneco, la diputada respondió: “No por el hecho de querer ser gobernador de Chiapas, pero si el presidente me necesita, ahí estaré”.

