El gobernador Cuauhtémoc Blanco decidió abandonar su intención por competir por la jefatura de la CDMX para seguir dando prioridad a la unidad dentro del movimiento, dijo.

“Seguiré trabajando coordinado y apegado al liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. Donde Morena me necesite, ahí estaré”, expresó.

Después de reunirme con mi amigo y presidente del @PartidoMorenaMx, @mario_delgado, he decidido no competir por la jefatura de la CDMX para seguir dando prioridad a la unidad dentro del movimiento.



Seguiré trabajando coordinado y apegado al liderazgo del presidente… pic.twitter.com/bJhFz34LIG — Cuauhtémoc Blanco (@cuauhtemocb10) September 20, 2023

Luego de inaugurar nuevas instalaciones deportivas en la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata (UTEZ), Blanco Bravo se pronunció por la unidad y en ese sentido afirmó que respetará cualquier decisión que tomen en el movimiento y sumará a la consolidación del proyecto de nación que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador, y ahora comandado por Claudia Sheinbaum desde la trinchera que le soliciten.

“Lo que ellos requieran de mí, yo con mucho gusto siempre los voy apoyar; siempre lo he dicho que lo más importante es la unidad y hacer que gane MORENA”, dijo el gobernador luego de la reunión que sostuvo ayer con el dirigente nacional de ese instituto político Mario Delgado.

En entrevista afirmó que en esa reunión no le pidieron bajarse de la contienda interna, “pero sin son decisiones de arriba pues hay que subordinarse”, expresó.

Mas adelante dijo que en los próximos días tendrá una reunión con Claudia Sheinbaum “y probablemente me bajaría de la contienda interna”, adelantó.

Y aunque consideró que tiene preferencia en las encuestas de la Ciudad de México, admitió que debe subordinarse porque lo mas importante es ayudar y apoyar al Movimiento y si hay que bajarse lo hará.

“Yo no tengo ningún problema, no soy como algunos personajes políticos que se aferran. Soy una persona que si me dicen lo entiendo y no me ‘caso’”, dijo el gobernador.

Antes afirmó que todavía restan otros espacios de elección popular como una senaduría o colaborar en la Conade. “Me puedo regresar al futbol, hay muchas cosas”, sostuvo.

Afirmó que en los próximos días estará con Claudia Sheinbaum para reiterarle su respaldo y acompañamiento en la defensa de la Cuarta Transformación.

