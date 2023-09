El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo se dijo institucional Morena y adelantó que si la dirigencia nacional le pide que se baje de la contienda interna por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México lo va a hacer.

Aunque sostuvo que en su reunión de ayer con el dirigente nacional, Mario Delgado, no le pidió abandonar su aspiración, el gobernador adelantó que sostendrá una reunión con Claudia Sheinbaum, Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la 4T. Y así lo dijo “ y seguramente me pedirá que me baje de la contienda interna”.

En ese escenario afirmó que acatará la instrucción porque el objetivo es lograr la unidad en Morena y ganar todas la gubernaturas que se disputarán en el 2024. Blanco Bravo agradeció el apoyo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador para lograr la multiplicación de obras en el estado de Morelos.

Lee también Cuauhtémoc Blanco va por la CDMX: pedirá licencia para contender por la candidatura de la jefatura de gobierno

Además llamó a la unidad de los contendientes a cargos de elección popular y se comprometió a apoyar a quien sea el abanderado de Morena en la CDMX. Sí Claudia Sheinbaum, virtual candidata a la presidencia, le pide que la acompañe en campaña lo hará “hay que ser subordinados”, afirmó Blanco Bravo.

Lee también Cuauhtémoc Blanco se reunirá con Mario Delgado para definir su participación por la CDMX

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana y muchas opciones más.





bmc