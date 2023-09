El exsecretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, dijo que tomó la decisión de participar en el proceso interno de Morena para ser el Coordinador de la Defensa de la Transformación en CDMX.





Destacó que durante su gestión al frente de la policía se redujeron en 50% los delitos de alto impacto. Precisó que cree en el proyecto humanista que encabeza el presidente y la jefatura de gobierno.

Harfuch señaló que su compromiso por servir el absoluto, por lo que en breve iniciará los recorridos en las 16 alcaldías de la capital del país.

¿Quién es "el mejor policía de México", Omar García Harfuch?

Omar García Harfuch estuvo al frente de la Secretaria de la Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) poco más de 3 años y medio, y logró la reducción de los índices delictivos en la capital.

El hoy contendiente por la jefatura de Gobierno, junto con su equipo ha encabezado operativos para dar con líderes criminales, atacar estructuras de extorsionadores, tráfico de drogas y grupos ligados co

n cárteles de la droga que buscaban asentarse en la capital, entre otras.





Claudia Sheinbaum, actual candidata a la presidencia del país, catalogó a Harfuch como el “mejor policía de México”.

Asimismo, como jefe general de la PDI encabezó la investigación del caso Artz Pedregal, el asesinato de Norberto Ronquillo.

Al ser nombrado como jefe de la policía capitalina, cumplió una de sus más grandes aspiraciones, ya que su padre, Javier García Paniagua, ocupó el mismo cargo.

En 2016 asumió como titular de la División de Investigación de la Policía Federal y encabezó la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la extinta PGR, ahora FGR, cargo en el que estuvo hasta el 31 de mayo de 2019.

Coordinó la captura de Dámaso López Núñez cabeza del Cártel de Sinaloa, el 2 de mayo de 2017, en la colonia Anzures.

También estuvo detrás de la detención de Pedro Ramírez Pérez, El Jamón, de La Unión Tepito y Jorge Flores Conha, El Tortas, de La Fuerza Anti Unión.

El día que atentaron contra García Harfuch

El 26 de junio de 2020, el entonces jefe de la policía capitalina, sufrió un atentado por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes lo emboscaron cuando se dirigía al gabinete de seguridad, sobre la avenida Paseo de la Reforma.

Cuauhtémoc Blanco se baja

Aunque sostuvo que en su reunión de ayer con el dirigente nacional, Mario Delgado, no le pidió abandonar su aspiración, el gobernador Cuauhtémoc Blanco, adelantó que sostendrá una reunión con Claudia Sheinbaum, Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la 4T. Y así lo dijo “ y seguramente me pedirá que me baje de la contienda interna”.

En ese escenario afirmó que acatará la instrucción porque el objetivo es lograr la unidad en Morena y ganar todas la gubernaturas que se disputarán en el 2024. Blanco Bravo agradeció el apoyo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador para lograr la multiplicación de obras en el estado de Morelos.

Momentos después, el exdeportista, informó en redes sociales que ya no contendría por la jefatura de gobierno por la Ciudad de México.

