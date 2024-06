En el marco de las elecciones que se llevaron a cabo el pasado 2 de junio, el coordinador de las y los diputados federales del Partido Acción Nacional, Jorge Romero, agradeció a todas las personas que depositaron su confianza en el PAN, y señaló que es tiempo de mirarse al espejo y ser autocríticos:

"Es claro lo que las y los mexicanos dijeron en las urnas. Desde el PAN no vamos a autoengañarnos ni a cerrar los ojos. Las y los mexicanos hablaron fuerte y claro, y como partido habremos ahora de escuchar, de escucharte. Este es un momento que nos obliga a mirarnos al espejo con toda objetividad y autocritica. Es un momento de análisis y reflexión", declaró.

El líder panista destacó que en el PAN tienen el deber de reinventarse y abrirse a la ciudadanía. "Es momento de abrirnos por completo al resto de la ciudadanía. El PAN le pertenece a la ciudadanía y es herramienta de la ciudadanía, y debemos escuchar qué se siente y qué se opina desde fuera, y comenzar a tomar decisiones juntos, y de la mano por el bien de México".

Por otra parte, Romero Herrera no pasó por alto las irregularidades que marcaron el proceso electoral, haciendo hincapié en la inequidad de la contienda electoral: "Es indiscutible que este proceso electoral se vivió en un ambiente de inequidad, así de claro porque así fue. Y que lamentablemente se vivió también en el peor clima de inseguridad y violencia en la historia de México".

Respecto a los resultados electorales en relación al PAN, el diputado comentó que "el PAN es mucho más que un proceso o un resultado electoral. No es un emblema en una boleta, no existimos para una elección. El PAN es el partido humanista, de las causas justas; es el partido que se creó para democratizar a México y no vamos a abandonar esa lucha nunca".

Agregó que también es momento de poner un alto en el camino y repensar sin abandonar sus causas y principios.

"Debemos aceptar que tenemos que comunicar mejor y convencer a la mayoría de los mexicanos de la situación en la que vemos nosotros al país y de la urgencia de resistir un gobierno que nosotros consideramos ha sido un caos", indicó.

El legislador albiazul insistió en que es tiempo de hacer una reflexión profunda "sobre qué oposición debemos y queremos ser, y, sobre todo, qué es lo que México necesita".

Finalmente, dijo que hoy no es tiempo de señalarse, sino "de abrazarnos entre panistas". Recordó que el PAN seguirá siendo la segunda fuerza de México: "Vamos a defender tu voto y vamos a seguir defendiendo tus causas", concluyó.

