El precandidato único de Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno, Salomón Chertorivski, realizó un recorrido por el Mercado de La Lagunilla (en donde le dieron un masaje) y el Metro, y además hizo una pega de calcomanías sobre Insurgentes y Eje 1 Norte.

“No vamos a parar un solo día, esto apenas comienza, las marrullerías que nos han hecho, bajaron a la mala a Samuel García, pero aun con ello, vamos a ganar, no tengan la menor duda que si nosotros lo armamos, lo trabajamos con la alegría que muestran en cada semáforo, con la energía y con toda la fuerza y la creatividad, estos raterazos se van a ir del gobierno y los antiguos no van a llegar, va a llegar lo nuevo” dijo.

En la Lagunilla fue recibido con porras y muestras de apoyo de los comerciantes y recorrió puesto por puesto saludando a todos.

“Yo si puedo venir a la Lagunilla, yo si puedo ir a la Morelos, yo si puedo ir a Tepito porque he trabajado con la gente, porque me conocen, porque me saludan con cariño y yo a ellos con afecto”, apuntó.

Una señora de nombre Lorena Martínez, quien brinda servicios de masajes ahí en el tianguis, le dijo que le pasara para ayudarle a descontracturar cuello y espalda y que pudiera seguir su recorrido. Al final del tianguis, Salomón Chertorivski se detuvo para echarse una rica jicaleta.

Del tianguis caminó hacia la estación del Metro Garibaldi para dirigirse a Buenavista, y ahí realizar una pega de calcas en la esquina de Insurgente Norte y Eje 1, con la batucada y la alegría de la llamada ola naranja.

Al final, Chertorivski convoco a sus simpatizantes a continuar todos los días en recorridos, no dejar un solo día de salir a las calles para convencer a las personas, e invitó el día de mañana lunes 4 de diciembre a las 16:00 horas, a una mega pega de calcas en el Ángel de la Independencia, en donde participarán todos los liderazgos de Movimiento Ciudadano del país, así como los y las precandidatas a las gubernaturas.

