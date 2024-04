Como “oscurantista” y “medieval” calificó el Jefe de Gobierno Martí Batres al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), luego de que la Comisión de Quejas de ese organismo dictó medidas cautelares para que no se vincule al candidato de la Alianza Va X la Ciudad de México, Santiago Taboada, con el llamado “cártel inmobiliario”.

“No les gusta un pensamiento, entonces buscan censurarlo; no están de acuerdo con una opinión, entonces, quieren censurarla administrativamente”, expresó Batres en conferencia, donde se pidió su opinión acerca de la resolución de la Comisión de Quejas del IECM, la cual dio la razón a Taboada, en el sentido de que públicamente no puede ser asociado con el referido cártel porque él no es investigado por el delito de corrupción inmobiliaria.

Lee también Dictan medidas cautelares contra legisladores y funcionarios de Morena por vincular a Taboada con el Cártel Inmobiliario

“Eso muestra que el Instituto Electoral de la Ciudad de México en realidad no es autónomo, no es independiente, no es imparcial, no es ninguna sorpresa. Tiene que ver con la forma en que se constituyen estos órganos porque, como se designan en ciertos espacios parlamentarios. Entonces, en realidad, la mayoría de los consejeros, no todos, pero la mayoría responde a determinadas fuerzas políticas; entonces, eso hace que sea muy difícil que este tipo de organismos sean imparciales”, expresó Batres.

Consideró que las medidas cautelares dictadas por el IECM, para que el Jefe de Gobierno y servidores públicos se abstengan de pronunciarse respecto a la contienda, implican un retroceso como de 40 años “o sea, regresamos a la época de la censura; entonces, no les gusta una opinión, que no se exprese, que se censure”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/cr