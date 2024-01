El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, señaló que no implementarán operativos para sus candidaturas porque no han detectado riesgos que puedan impedir que continúen en el proceso electoral.

En el caso de la precandidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum, dijo que tiene un esquema de seguridad muy discreto y va a continuar así.

Sin embargo, en conferencia de prensa dijo que las candidatas y candidatos a las gubernaturas no tienen un operativo especial, ni lo tendrán el resto de los candidatos.

“No es necesario. No vamos a dejar de postular candidatos en ninguna zona del país. No tenemos hasta el momento algún reporte que por las condiciones de seguridad en una zona no podamos presentar candidatos”, apuntó.

Por otra parte, apuntó que van avanzando con el proceso de definición de candidaturas a la Cámara de Diputados, Senado, congresos locales y municipios.

Lee también: 18 años de violencia en Uruapan, Michoacán; territorio de alto riesgo para campañas y políticos

“Estamos haciendo muchas encuestas por día, que vamos a empezar a dar a conocer. Ahí pedirle a nuestra militancia confianza, que no se dejen engañar por rumores, se hará de manera transparente, de manera democrática: la gente manda en Morena”, dijo.

“Hemos dicho una y otra vez que en el caso de la alianza Juntos Seguiremos Haciendo Historia, este siglado es previo, es preliminar y finalmente el ganador de las encuestas, dependiendo del partido al que pertenezca, será el siglado final. No quiere decir que un siglado esté preasignando candidaturas a un partido político. Lo quiero dejar claro una vez más para que no se genere confusión”, expuso.





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rmlgv