Villahermosa, Tab.— Sin mencionar su nombre, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a la precandidata de oposición Xóchitl Gálvez Ruiz, al señalar que ahora quieren que no se ría y se quede petrificado y callado como momia.

El lunes pasado, Gálvez Ruiz dio a conocer una carta dirigida al Titular del Ejecutivo federal, en la cual lo exhorta a que en sus últimos meses en la Presidencia se dedique a gobernar, no se “ría” ni se burle de las víctimas de la delincuencia e inseguridad que vive el país.

El presidente López Obrador expresó: “Que el Presidente se ríe ¿pues qué quieren, que yo esté petrificado?”, respondió

Lo dice por el mensaje de la precandidata Xóchitl Gálvez Ruiz, la carta?, se le preguntó.

“Que calle como momia ¿no? que se calle el Presidente como si fuese una momia”, dijo.

¿Por este video que le dedicó la aspirante presidencial Xóchitl Gálvez Ruiz?, se le insistió.

“No. No lo he visto, yo no sé nada de eso”, argumentó.

En su primera conferencia mañanera de 2024, en las instalaciones del 37 Batallón de Infantería, López Obrador acusó que Alejandro Quintero, expublicista del presidente Enrique Peña Nieto, “regresó” y ahora es “el cerebro” detrás de una campaña en su contra.

“Ahora estoy viendo que está regresando un señor que le hizo la campaña a [Enrique] Peña Nieto, que fue exitosa porque tenía a Televisa y a todos los medios… es el cerebro ahora en contra de nosotros, no voy a decir para quién trabaja porque nos pueden cepillar”, dijo.

Insistió que supuestamente Quintero era “de los que pasaba la charola” a los potentados, “a millón de dólares” para realizar la “guerra sucia”.

El Presidente rechazó las versiones de “intelectuales del régimen” que advierten que en los próximos comicios habrá “una elección de Estado”.

“Me encontré con el texto de Silva Herzog y otros que van igual, de que vamos a hacer una elección de Estado, no, no somos iguales, nosotros no compramos votos, no usamos el presupuesto para favorecer a ningún partido, a ningún candidato, nosotros tenemos autoridad moral”, opinó.

López Obrador espera que en junio próximo, cuando se renueven entre otros cargos, la Presidencia y el Congreso, los mexicanos tendrán elecciones limpias y libres para elegir a sus autoridades.

El Jefe del Ejecutivo federal expuso que quedó en el pasado la época de elecciones donde se entregaban “migajas” al pueblo como las despensas, el frijol con gorgojo, los pollos, los patos, materiales para construcción, dinero en efectivo, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos y otras cosas.

Al término de la conferencia mañanera, el presidente López Obrador viajó en un helicóptero a la refinería de Dos Bocas, en Paraíso, donde hizo un recorrido de supervisión.

“Todo esto lo estoy recordando porque el nieto de don Jesús Silva Herzog, en una parte de su texto, habla de que habrá una elección de Estado, cree que somos iguales. Si don Jesús, su abuelo, lo leyera, se volvería a morir, pero así sucede, se van deslavando los hijos, los nietos”.