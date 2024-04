Liderazgos vecinales de las colonias San José Insurgentes, Moderna, Xoco y Portales se sumaron al proyecto de Luis Mendoza, candidato a alcalde de Benito Juárez de la coalición “Va X la CDMX” integrada por los partidos PAN, PRI Y PRD.

Dora Isabel González de la colonia San José Insurgentes, Elizabeth Botello de la colonia Moderna, Andrés Guzmán vecino de Xoco y Héctor Partida de Portales renunciaron a su apoyo al Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y al Movimiento Regeneración Nacional (Morena), respectivamente, para sumar su liderazgo y trabajo territorial en favor del proyecto de Luis Mendoza.

El candidato agradeció el apoyo y la suma de esfuerzos para consolidar el proyecto que llevará a la alcaldía Benito Juárez a un nivel superior en materia de seguridad, servicios urbanos y calidad de vida.

“Aquí tenemos gente que ha trabajado muchos años por Benito Juárez desde otra trinchera y no por eso son nuestros adversarios, somos grandes amigos desde hace muchos años, con todos ellos hemos construido. Yo soy panista, encabezo una alianza y yo sé que hay muchos panistas aquí, pero este proyecto es de todos y para todos, porque eso es lo que tengo muy claro, que más allá de un color, más allá de un interés personal, primero existe el colectivo y primero existe nuestra casa, lo que nos hace sentir bien, es la parte más importante, la que hemos construido en tantos años. Por eso yo he tratado de sumar, sumar y sumar, porque esta campaña es de sumas”, dijo frente a vecinos que reiteraron su respaldo a Mendoza para la próxima contienda del 2 de junio.

En su oportunidad, los liderazgos afirmaron que los candidatos de otras fuerzas políticas saben que Luis Mendoza será el próximo alcalde de Benito Juárez, por ello decidieron sumarse a un proyecto con visión de futuro y donde todas las voces sean escuchadas.

Dora Isabel González afirmó: “me queda claro que Luis Mendoza va a cumplir con su palabra y que esto va a ser mucho mejor, porque esta es nuestra casa y vamos a hacer que estemos mejor. Vamos a hacer que arrase”.

En su oportunidad, Andrés Guzmán reiteró que se suma a este proyecto porque es el más viable para Benito Juárez “voy a poderme sumar con mi granito de arena a esta alcaldía, a la que quiero y donde he vivido toda mi vida”.

Héctor Partida aseguró, “venimos a fortalecer un proyecto a largo plazo, que va a cambiar la historia de Benito Juárez, de la Ciudad de México y del país”.

En tanto, Elizabeth Botello dijo: “nací en la Alcaldía Benito Juárez y sé que siempre hemos tenido una alcaldía limpia, segura y bonita. Esta es una gran oportunidad y un honor trabajar con el partido que tiene segura mi colonia y mi alcaldía. Sé que tendremos nuevamente al mejor alcalde: Luis Mendoza”.

Al respecto, Luis Mendoza reconoció el liderazgo de quienes se suman a su proyecto y de los vecinos que le reiteran su apoyo incondicional. “Ustedes se han convertido en mis maestros, en los personajes que han ido recorriendo junto conmigo este camino para tratar de hacer las cosas mejor cada día. Yo no pienso rajarme, vengo a decirles lo que pienso hacer; cada uno de ustedes está aquí porque quiere tanto su vida, su colonia, su familia y su entorno, que eso es lo que vamos haciendo juntos”.

“Les puedo ver a los ojos y decírselos siempre, antes de que yo naciera o quisiera iniciar en esto, ustedes ya trabajaban en sus colonias. Para mí lo más sagrado es que ustedes me han enseñado a trabajar, me han enseñado a cuál es la expectativa mínima para Benito Juárez. Ustedes me han enseñado a saber qué es lo que se tiene que hacer para que el día de hoy yo pueda aspirar a un cargo con tanta responsabilidad como es ser alcalde de Benito Juárez y con su apoyo lo vamos a lograr”, dijo el candidato de “Va X la CDMX” a los vecinos.

