Incumplir con las medidas cautelares impuestas puede anular la elección en la Ciudad, advirtió el coordinador de campaña de Santiago Taboada, Federico Döring, al jefe de Gobierno, Martí Batres.

En entrevista, tras darse a conocer la resolución de la Comisión Permanente de Quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) que le aplicó medidas cautelares al mandatario capitalino y le pide evitar pronunciarse sobre temas político-electorales, el también diputado local dijo que Batres Guadarrama debe acatar esta sentencia, de lo contrario pone en riesgo la elección, y daría por sentado que Clara Brugada no puede ganar sola.

“Incumplir la medida cautelar es causal de nulidad de la elección. Si Batres no acata la cautelar, lo que nos está diciendo es que sabe que Clara no puede ganar y que pretendería violar la ley, aun poniendo en riesgo el proceso electoral; si por otro lado, se queda callado y acepta la cautelar, lo que está diciendo es que confía en que Clara puede vencer a Santiago Taboada; pero si les vuelve a decir que va a seguir diciendo lo que le dé la gana por su libertad de expresión, a pesar de la cautelar, lo que está reconociendo, en los hechos, es que Clara no tiene ninguna posibilidad de triunfo”, aseveró.

En este sentido, Santiago Taboada le demandó al Jefe de Gobierno darse por enterado de esta sentencia del IECM a través de los medios de comunicación.

“Aquí ya está notificado, aquí frente a las cámaras le decimos o sino le mando por WhatsApp la resolución electoral; entonces que se dé por notificado ante los medios de comunicación… aquí hay muchas cámaras, sino le mando len acuse en Twitter.

Por último, le pidió al mandatario capitalino hacer conferencias de prensa, pero dejar de ser jefe de campaña.

Andrés Sánchez, representante del PAN en el IECM, explicó que con esta medida cautelar el titular del Ejecutivo local no podrá pronunciarse sobre logros de gobierno, ni a las propuestas del candidato Taboada. “No va a poder pronunciarse en torno a lo que él considere bueno o malo para la Ciudad en torno a las campañas electorales, nos congratulamos con esto porque estamos pidiendo piso parejo”.





