Pese a que el Instituto Nacional Electora (INE) ordenó a Morena no publicitar a sus corcholatas, en Tabasco, José Ramiro López Obrador y un grupo de militantes salieron a las calles a repartir volantes a favor de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para que sea la candidata presidencial.

En este volanteo que encabezó el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador también se incluyó al titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), Javier May Rodríguez, para que sea el candidato del partido guinda a la gubernatura de esta entidad.

Foto: Cortesía

En entrevista, José Ramiro López Obrador negó que se esté violando la ley electoral y desobedeciendo a Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, quien llamó a la militancia a frenar este tipo de actividades.

“No, porque no estamos en una campaña, no estamos pidiendo el voto, lo que estamos planteando es una selección interna de Morena, no tiene absolutamente nada que ver con la cuestión del INE porque no estamos en campaña, no estamos solicitando el voto, eso será el próximo año y el próximo año si vamos a pedir el voto por los candidatos que salgan de Morena”, asevero.

Hermanos de AMLO, metidos en elecciones 2024

Y agregó: “Es interno, no nos pueden negar que en lo interno cada organización tiene su método para sacar a sus candidatos y nos pueden negar o decir como si o como no. No se afecta, si te digo que es de manera voluntaria y de manera solidaria que estamos haciendo esto”

López Obrador aseguró que esta promoción se debe a que pronto se aplicará la encuesta y por esa razón salieron a las calles a promover a sus corcholatas, a Claudia Sheinbaum y Javier May, afirmando que confía en el método que pretende aplicar su partido para seleccionar a su candidato.

Foto: Cortesía

“En Morena como todos saben los candidatos se van a elegir a través de una encuesta, esta encuesta se va a practicar en este año, y estamos os a Claudia Sheinbaum para la presidencia de la República y al compañero, Javier May Rodríguez para que sea el próximo gobernador de Tabasco”, refirió.

Afirmó que ellos seguirán repartiendo volantes a favor de estos dos funcionarios, tanto en la capital del estado como en el resto de los municipios, sin precisar quien financia este movimiento de promoción.











