El Partido Acción Nacional (PAN) presentó este sábado ante el INE una queja para que se sancione al candidato de Morena en Coahuila, Armando Guadiana y al dirigente nacional, Mario Delgado, por violar la veda electoral, porque está difundiendo en vísperas de las elecciones de este domingo un spot en redes sociales, donde descalifica al gobierno del PRI y se promueve.

En el spot Guadiana acusa al gobernador Miguel Riquelme de utilizar a Fuerza Coahuila -policías estatales- de levantar gente de Morena en Saltillo, Torreón en y en la Sierra de Arteaga, amedrentando en el norte del estado.

“Bueno hasta a un servidor quisieron amedrentarlo el miércoles por la noche en Torreón y yo creo que eso ya no lo van a lograr. Ya no tengas miedo, deja miedo Riquelme, saca las manos del proceso, no utilices ya Fuerza Coahuila para amedrentar y asustar a la gente, que la gente ya no se va a asistir a las urnas para decidir libremente”.

Derivado de este spot, el PAN presentó la queja ante el Instituto Nacional Electoral por “la comisión de conductas presuntamente violatorias de la normatividad electoral, que pudieran constituir la prohibición relativa a no difundir propagan electoral durante el periodo de reflexión, lo cual es reprochable jurídicamente y por ende sancionable”.







maot