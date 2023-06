Pese a la veda electoral, que prohíbe la propaganda gubernamental tres días antes de una elección, entre otras disposiciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los electores del Estado de México y Coahuila a votar en conciencia y recibir dinero por su voto, si “tienen mucha necesidad”.

“Decirle a la gente que tenga la arrogancia de sentirse libres, y que quien vaya a decirles, te doy esto, lo manden al carajo. Y si tienen mucha necesidad, una mentira piadosa, decirles sí, no te preocupes, ahí vamos a estar, pero a la hora de la hora, y cuando tengan la boleta, que decidan de acuerdo a sus convicciones. Que la despensa, que ahí están los 500, los mil, los cinco mil, si como no, no te preocupes, vota libre, y toma tu Champotón”, dijo.

Refirió que espera que las elecciones transcurran en paz, este próximo fin de semana, y envió un mensaje a los electores: “Que voten por el que les dicte su conciencia”.

Lee también Elecciones 2023 Edomex y Coahuila: ¿Cuándo y dónde consultar el PREP?

“Hay que dejar a la gente que decida con libertad, tenerle confianza, Yo espero que todo trascurra en paz este fin de semana, con tranquilidad y hay que estar muy optimistas”, comentó.

También se refirió a la elección del 2024, repitió que debe continuar el proyecto que encabeza, si es que alguno de los aspirantes de su partido, gana la Presidencia de la República.

“Continuidad del proyecto, pero cambio en las mujeres que dirigen el gobierno, no se pueden permitir cacicazgos, lideres morales, la lealtad en lo personal es muy relativa en política.

Lee también Este jueves inicia la veda electoral en Edomex ¿Qué si y qué no se puede hacer?

“En el proceso que viene, está garantizada la continuidad, porque quienes aparecen en los primeros lugares en las encuestas son gente seria, responsables, y eso indica que la gente está muy informada, y son los que van a decidir, ya no es el grupo que nos hizo el fraude en el 2006 y 2012, como 15 o 20”, comentó.







Suscríbete aquí Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

















maot