Estas son las actividades de campaña de los alcaldes en la CDMX, candidatos que participarán en la elección del 2 de junio próximo, por las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Alfa González denuncia que Morena condiciona el voto a cambio de abasto de agua

La candidata a la alcaldía Tlalpan de la coalición Va X La CDMX, Alfa González, denunció que brigadistas de Morena están condicionando a la gente para que voten por ellos en las elecciones del 2 de junio, a cambio de que no les falte el agua.

Reveló que durante estas dos semanas de campaña ha recibido comentarios directos de las y los vecinos, así como mensajes en sus redes sociales, quejándose de la falta de agua y la coacción a cambio del voto.

Declaró que “el agua no se condiciona con falsas promesas, y no vamos a permitir que quieran manipular a la gente en esta elección. ¡Ya basta!”.

“Quiero alzar la voz para pedir que no se politice el tema del agua en las campañas, porque es una acción ruin e indignante querer engañar a la gente con un asunto que depende del gobierno de la CDMX”, dijo durante un mensaje en sus redes.

Comentó que las quejas de la población sin agua provienen de colonias como Miguel Hidalgo, Mesa Los Hornos, Chichicáspatl, Lomas de Padierna, Tepeximilpa, Popular Santa Teresa, Diamante, Mirador, Topilejo, entre otras.

Como ejemplo refirió el mensaje de un vecino: “en la cuenta X una persona de la colonia Chichicáspatl nos escribió que le dijeron que si no votaban por ellos, les iba a faltar el agua”.

Además dio a conocer que en el caso de Tlalpan, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) incumplió el acuerdo que tenía de enviar mil 200 litros por segundo del vital líquido de forma regular y constante.

Por ello, la candidata exigió al Gobierno de la Ciudad detener el golpeteo político que está haciendo, a través de la distribución irregular de agua a Tlalpan.

Recordó que como alcaldesa invirtió cada año un promedio de 175 millones de pesos para llevar pipas de agua a las colonias de la parte alta, el Ajusco Medio y los pueblos originarios, las cuales carecen de red de agua y drenaje.

Janecarlo Lozano propone facilitar apertura de negocios en la GAM con ventanilla única

Janecarlo Lozano, candidato a la alcaldía Gustavo A. Madero, por la coalición “Seguiremos Haciendo Historia” se comprometió a que, de ganar en los próximos comicios, los trámites para emprender un negocio serán más fáciles para cualquier empresario en dicha demarcación.

En una reunión que sostuvo con representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) el morenista aseguró que simplificarán todos los trámites para que los pequeños y grandes negocios puedan invertir en la alcaldía.

“Tenemos un proyecto en el que buscamos fortalecer económicamente a la alcaldía, contamos con el segundo centro turístico y religioso más importante en el mundo y queremos aprovechar esta oportunidad para crear empleos, queremos que haya restaurantes, hoteles y todo tipo de negocio al que puedan acudir los más de 20 millones de visitantes nacionales y extranjeros que visitan la Basílica de Guadalupe”, dijo.

El candidato afirmó que para facilitar los trámites de apertura de negocios, buscará acabar con la corrupción y los trámites engorrosos; además, propuso crear una ventanilla única para que todos los trámites se puedan realizar en el mismo lugar.

Entre sus propuestas, Janecarlo Lozano adelantó que la Dirección Ejecutiva de Fomento Económico será elevada a una Dirección General de Fomento Económico, con la finalidad de que se promuevan apoyos y estímulos a cooperativas, así como a pequeñas y medianas empresas.

Por otro lado, señaló que otra parte de la estrategia para promover el comercio es la prevención de los delitos, lo que se logrará, dijo, con una estrategia de seguridad diseñada por el exsecretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch.

Dicha estrategia consiste en la instalación de 12 mil cámaras de vigilancia que serán monitoreadas desde el Centro de Control Fuerza GAM, además se pondrá a patrullar a los mil elementos de la Policía Bancaria.

Daniel Ordoñez propone freno a las clausuras de establecimientos mercantiles en Iztacalco

EL candidato a la alcaldía Iztacalco de la coalición Va X La CDMX, Daniel Ordoñez, se comprometió a aplicar una “tregua” con todos los establecimientos mercantiles y la industria para que, en vez de clausurarlos, se les ayude a ponerse en regla, y así se haga frente a las extorsiones que actualmente padecen por parte del gobierno de la Ciudad y la autoridad de la alcaldía.

“Yo voy a decretar una tregua de un par de años con ellos, cero clausuras, necesitamos que estas empresas sigan generando empleos. México necesita empleos, México necesita trabajo, y por ello necesitamos que la gente tenga trabajo. No hay que eliminar fuentes de empleo, por eso hay que ayudarles a que se pongan en orden”, dijo.

Comentó que Iztacalco es la segunda alcaldía con más industria en la Ciudad de México, después de Azcapotzalco, por lo que anunció que creará un área de facilitadores que lleven de la mano a los empresarios, comerciantes y emprendedores, para ayudarlos a ponerse en orden, tanto en nuevos negocios como en los ya instalados.

“Tanto la industria como los establecimientos mercantiles sufren el acoso del Gobierno de la Ciudad de México y de la alcaldía. Es un acoso permanente en el que te traen a Protección Civil como amenaza, y a las personas las están molestando en los establecimientos mercantiles, independientemente del giro y de las empresas”, explicó el aspirante del PAN, PRI y PRD.

Y añadió: “La idea es que si te falta algún documento durante una verificación y te dicen que tienes tantos días para que te clausuraren, más bien yo te ayudo a que lo resuelvas, porque esa es la vocación de quien gobierna. De esta manera, estás en regla cumpliendo tus obligaciones y al mismo tiempo evitas la extorsión, que es el motivo por el que los empresarios locales se sienten lastimados y no invierten, se retiran, no tiene identificación con su colonia, y finalmente, no la cuidan”.

