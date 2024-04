El candidato a la alcaldía Coyoacán de la coalición Va X La CDMX, Giovani Gutiérrez, aseguró que llevará a la demarcación al siguiente nivel de desarrollo, por lo que redoblarán los trabajos, reforzará las obras y tendrá una administración eficiente.

Este martes el aspirante caminó las calles de la colonia Ajusco, en donde pidió la confianza de la ciudadanía a partir de lo que ha hecho en la demarcación durante dos años y medio en donde Coyoacán, dijo, fue sacado del sótano y al día de hoy ocupa los primeros lugares en diversos rubros.

“Tenemos una alcaldía que ocupa los primeros lugares en administración eficiente, en baja en la percepción de inseguridad; la primera en combatir las chelerías, la primera en destruir el alcohol ilegal, la primera en retiro de cableado en desuso, la primera en dar mantenimiento al total de sus 22 mercados y la primera que logra disminuir el número de cédulas para el comercio informal. Además, estamos entre las primeras 3 más competitivas de la capital”, explicó.

Lee también Giovani Gutiérrez dice ser el único candidato que ha hecho 168 propuestas para su gobierno

El candidato del PAN, PRI y PRD dijo que eso se debe a que, desde el inicio de su administración, se hizo el compromiso de no improvisar, de trabajar con profesionalismo y los resultados están ahí, añadió.

“Te dijimos, que no íbamos a improvisar, que íbamos a planear, que no veníamos a jugar, que veníamos a entregarnos, que no veníamos a participar en un gobierno ‘a ver qué pasaba’, sino que íbamos a poner pasión, porque caminábamos las calles de los pueblos, de los barrios, de las colonias, de las unidades habitacionales y eso estamos haciendo”, comentó.

Giovani Gutiérrez pidió a la ciudadanía emitir un voto pensando en las futuras generaciones. “No votes nada más por ti, sino por los que vienen detrás de ti, por tus hijos, por tu familia. Compara y elige la mejor opción para que sigamos siendo imparables”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/cr