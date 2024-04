Giovani Gutiérrez, candidato a la alcaldía Coyoacán de la coalición Va por la CDMX (PAN-PRI-PRD), asegura que ganará la reelección por dos a uno porque ha hecho un gobierno eficiente y ha logrado sacar a la alcaldía del sótano en donde se encontraba hace tres años, y con el trabajo hecho en obra y seguridad tiene la autoridad moral para volver a pedir el voto.

“Hace tres años caminaba yo por las calles en campaña y veía en el sótano a Coyoacán, estaba completamente en el abandono, en los últimos lugares en las tablas de diferentes instituciones reconocidas en el país”, expone.

Dice que no le preocupa Morena ni su candidata y ni siquiera voltea a verlos.

Apunta que tiene 80 propuestas que ya ha venido realizando en estos últimos años para seguir haciendo imparable a Coyoacán.

¿Por qué busca la reelección?

—Porque amo lo que hago, porque sé que estoy haciéndole un bien a México, con un granito de arena, desde Coyoacán; porque gobierno el epicentro cultural y deportivo de todo el país; porque me gusta servirle a la gente; me gusta ser un alcalde de territorio y no de escritorio. Me motiva mi familia y me motivan las familias de los vecinos, eso es lo que me motiva a la reelección.

Recuerda que hace tres años que caminaba por Coyoacán durante su primera campaña, 65% de las luminarias estaban apagadas, y parques, jardines y albercas, sin mantenimiento; sin embargo, desde el 1 de octubre de 2021 se puso a trabajar para construir un gobierno exitoso, que ahora está en los primeros lugares en desarrollo, atención ciudadana y seguridad.

“Eso nos marca como el gobierno, de aquí de la Ciudad de México, más exitoso. Yo le prometí a los vecinos ser un alcalde responsable, de territorio y no de escritorio, yo le prometí a los vecinos que iba a entregar mi alma, mi corazón, todos mis conocimientos que adquirí siendo empresario para aplicarlos a un gobierno que tiene ruta, que es ejemplo, que planifica, organiza, dirige y controla, eso es una administración y llegamos y lo aplicamos”.

Deja en claro que son un gobierno con índices de medición, pues no se puede corregir nada si no se mide. “Nosotros no suponemos, nosotros no pensamos, nosotros medimos y eso es lo que nos hace diferentes a otras alcaldías”.

¿Confía en reelegirse el próximo 2 de junio?

—A mí me gustaría comentarte que vamos a ganar dos a uno. Estamos muy contentos porque cada vez que vamos a una colonia, fraccionamiento o unidad habitacional, la gente reconoce el trabajo. Nosotros en lugar de haber dicho ‘vamos a regalar una despensa’, hicimos obra, pusimos el entorno bonito y seguro, con más policías y más patrullas, eso nos ha dado a nosotros autoridad moral de regresar a las casas, tener la frente en alto y pedir el voto.

Destaca que durante estos dos años y medio de administración recuperaron 95% de las luminarias que ahora cuentan con tecnología LED; fueron pioneros en el retiro de cables en desuso, y con Escudo Coyoacán incrementaron el número de policías y compraron 85 patrullas. De igual forma, se repavimentaron un millón de metros cuadrados de calles y avenidas, y se pintaron las unidades habitacionales.

Comenta que de ganar la reelección continuará con el reencarpetado de vialidades, reparación de fugas de agua, cambio de tuberías y seguirán las podas de árboles, cambio de luminarias y recuperación de espacios públicos. Precisa que si se mantiene en el cargo continuará con la rehabilitación de mercados públicos y escuelas.

Giovani Gutiérrez aprovecha la entrevista para anunciar que al finalizar su segundo periodo lanzará un libro titulado El Alcalde, una guía básica de lo que debe de hacer un edil cuando llega al cargo.

¿Morena tiene posibilidad de llegar a Coyoacán?

—Me enseñé algo con Michael Phelps, quien ganó varias medallas olímpicas. Él se concentraba en ser el número uno, yo estoy concentrado en ser el número uno, a mí no me gusta ni voltear, ni criticar, ni ver, que cada quien haga su trabajo, nosotros estamos seguros que con lo que hemos hecho nos van a calificar bien y vamos hacia adelante. Lo que hagan los demás, que Dios los bendiga, nosotros avanzamos por nuestro camino.

Reconoce que deben tener bonito Coyoacán, pues el Estadio Azteca albergará su tercer Mundial en 2026 y tendrán el foco internacional. Ademas, buscarán embellecer avenida Santa Úrsula y colonias aledañas.

Comparte la idea del candidato a la Jefatura de Gobierno, Santiago Taboada, de ampliar la Línea 2 del Metro hasta el Coloso de Santa Úrsula utilizando la infraestructura existente del Tren Ligero, aunque no descarta que estos dos medios de transporte puedan coexistir.

También anuncia que otro de sus objetivos para el próximo trienio, con el apoyo del gobierno central, será la remodelación del Cetram Tasqueña, “algo que se ve bonito, que sea funcional y que sea accesible para todas las personas”.

El candidato asevera que un tema que lo tiene muy enojado es el de las chelerías, por lo que ya envió una iniciativa al Congreso de la Ciudad de México para que le “den dientes” para combatir la venta ilegal de alcohol.