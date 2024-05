Zihuatanejo, Gro.— La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que la mejor muestra de que es corrupta Xóchitl Gálvez, abanderada de la oposición, son los contratos que ha aceptado cada vez que ha sido funcionaria.

“La llamamos corrupta porque es corrupta y la mejor muestra es por los contratos que ella acepta cada vez que es funcionaria pública”, dijo en conferencia de prensa.

Detalló que en el primer debate exhibió a Xóchitl Gálvez cuando fue jefa delegacional de Miguel Hidalgo y, después, como senadora de la República obtuvo contratos en licitaciones restringidas simulando, pues acusó que es ilegal por la Ley de Adquisiciones, por lo que lo consideró un modus operandi.

“En 2006, cuando fue titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, obtuvo contratos con la Comisión Nacional del Agua, y no me corresponde a mí investigar, en todo caso le corresponde a las fiscalías, a mí como candidata del movimiento y próxima presidenta me corresponde denunciar”, aseguró Sheinbaum Pardo.

“Sólo hay dos opciones: transformación o corrupción”, dijo la abanderada.

También reconoció la actitud del candidato presidencial por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, a quien la oposición le pide que decline en favor de Gálvez Ruiz.

“Reconozco la actitud que ha tomado Álvarez Máynez, porque está defendiendo su proyecto y, además, lo que dijo respecto a los candidatos plurinominales... y los presidentes de los partidos”, agregó.

Cabe mencionar que Álvarez Máynez criticó en días pasados a los dirigentes de PRI, PAN y PRD por aparecer en los primeros lugares de las listas plurinominales al Senado.

Sheinbaum Pardo afirmó que ganó el segundo debate y que tiene una amplia ventaja en las encuestas, “con excepción de Massive Lier, que le dio en 2018 el triunfo al candidato del PAN, y que ya sabemos que no tienen metodología, solamente orientación política”, afirmó.

En el debate “hablamos principalmente de los logros de la Cuarta Transformación y del proyecto de la Cuarta Transformación, del segundo piso de la Cuarta Transformación, todo lo demás, ya es interpretación individual”, mencionó.

No hará pactos

La candidata presidencial de Morena aseguró que, en caso de ganar las elecciones, no va a hacer pactos de ningún tipo con la delicuencia organizada.

Lo anterior, al ser cuestionada sobre los obispos que buscan pactar con delincuentes y ante el caso del presunto secuestro de Salvador Rangel, quien hace unas semanas buscaba una tregua con el crimen.

“Sobre los obispos no tendría comentario, más bien nosotros en el momento que lleguemos como autoridad no podemos hacer pactos de ningún tipo y, pues, ya depende de los propios obispos”, añadió.

Dijo que creará un sistema de denuncia anónima y a tipificar la extorsión como delito grave, ya que forma parte de las estrategias para combatir este delito en Guerrero y en el país.

Recordó que, aunque ya lo propuso el Presidente, hoy en día el delito de extorsión no es considerado grave y es el primer paso para poder sancionarlo. Planteó la creación de un área que inicie la investigación, sin necesidad de que las víctimas tengan que acudir a la fiscalía para denunciar.