La candidata a la Jefatura de Gobierno de la coalición Sigamos Haciendo Historia en la Ciudad de México, Clara Brugada, realizó una caminata perruna y presentó su agenda animalista en la Alameda Sur.

Acompañada de su perrito Iztli, la candidata anunció un total de 19 propuestas en materia de bienestar animal, entre las que destacan: la creación de una Fiscalía Especializada en Maltrato Animal, el registro público de maltratadores de animales, y la creación de al menos 100 parques caninos.

Asimismo, se pronunció por la eliminación de las corridas de toros, las cuales, dijo, a título personal, sí es maltrato animal, no obstante, “hay un tema que debe resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

“Estamos aquí para dar un paso más en la lucha por los derechos de los animales, (vamos por) una Ciudad con cero crueldad animal, y ser la Ciudad más defensora del bienestar animal”, señaló.

Apuntó que analizará el incremento de sanciones por maltrato animal, y de ser necesario propondrá iniciativas para avanzar en materia de bienestar animal.

Agregó que buscará fortalecer el Registro Único de Animales de Compañía, para que sea un sistema integral pues “todos los animales (deben) tener su placa con código QR y un (sistema de) geolocalización para evitar la pérdida de los animales”.

Añadió que impulsará campañas de esterilización masiva y sostenida para perros y gatos domésticos, aunque también para todos los animales en situación de calle de la capital, además de que garantizará que el 0.1% del presupuesto de las alcaldías, tal cual lo marca la ley, se vaya para bienestar animal.

Brugada Molina apuntó que va a fortalecer la Brigada de Atención Animal, “para mejorar su capacidad y su velocidad de intervención frente a situaciones de maltrato”.

También expresó que apoyará a asociación y rescatistas independientes, principalmente, en otorgar alimento para los animales que tienen en resguardo.

Finalmente, aclaró que no se puede aspirar “a una Ciudad justa, si no somos justos con los animales que viven en nuestras comunidades, que viven con nosotros y que a diario ponen su vida y su bienestar en nuestras manos”.

“En la cuarta transformación no sobra nadie, así que gobernamos para todos, y para todas, incluidos, los animales. No puede haber transformación verdadera, si no se piensa en el bienestar animal, así que la cuatro debe ser animista”, acotó.

Brugada Molina señaló que existen avances en materia de derechos de los animales en la capital definidos ya en la Constitución de la Ciudad de México, sin embargo, se necesita más compromiso; "queremos ser la ciudad más amigable con los animales y protectora del bienestar animal".

Sostuvo que, de acuerdo con datos oficiales, se estima que más del 50% de los hogares de la ciudad tiene animales de compañía, y existen más de un millón de perros y gatos en abandono, además de especies en áreas naturales, por lo que llamó a trabajar todos juntos para garantizarles bienestar y sus derechos.

