Clara Brugada, candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, conformada por Morena, PT y PVEM, llamó a tener unas campañas respetuosas y pacíficas, y acusó a la oposición de estar detrás de actos de provocación y difamación, como la manifestación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa que tuvo lugar la mañana de este miércoles, a las afueras de la Universidad Iberoamericana, previo a un evento de la morenista.

En entrevista, la aspirante señaló que después del debate del domingo pasado, “alguien está muy enojado”, por lo que trata de generar situaciones como lo ocurrido en la Ibero plantel Santa Fe, con las que se busca difamar y hacer que las cosas le salgan mal.

“A como dé lugar quieren que nos salgan mal las cosas y eso no va a pasar; el día de ayer también sale el resultado de una encuesta en El Economista, la encuestadora Mitofsky, dando una diferencia de 15 puntos, entonces yo entiendo por qué hacen este tipo de manifestaciones y yo llamo a que esto no se mantenga, creo que todos tenemos oportunidad de hacer una campaña pacífica; una campaña donde tiene sus momentos importantes, como los debates, todavía faltan dos debates más y vamos a tenerlos, pero no puede ser que estén atrás grupos de este tipo. Así que hago este llamado para llevárnoslo de manera libre, pacífica y respetuosa”, señaló.

Tras aclarar que los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa no están detrás de la manifestación de este miércoles, Brugada Molina señaló a la oposición por estos hechos y advirtió que el sábado pasado, cuando tuvo un evento en San Miguel Teotongo, la oposición hizo un acto apenas a unas calles de distancia, lo que calificó como un acto de provocación.

“Yo creo que la oposición está detrás de esto, y que no debería de continuar ese tipo de expresiones, Miren, el sábado voy a un evento a San Miguel Teotongo, y ya que se estaba promoviendo, ellos dicen que también van a hacer uno muy cerquita, entonces ¿qué es? Son actos de provocación de quien va perdiendo, yo les hago un llamado a que se tranquilicen y que no comentan este tipo de errores. Empezó el sábado, el domingo tuvimos la oportunidad del debate y luego vienen con este tipo de situaciones en la Ibero. Que se calmen, de esa manera ellos no van a ganar, la gente no quiere escuchar odio y manifestaciones sin ninguna causa, así que un llamado a los que estuvieron detrás de este evento de hoy por la mañana”, dijo.

