Tras el señalamiento de Santiago Taboada, candidato de la alianza “Va por la CDMX” quien acusó a la Clara Brugada, candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia Historia” de adquirir un inmueble por un valor de 339 pesos, la morenista aseguró que no tiene nada que ver con corrupción, pues explicó que en una de sus declaraciones patrimoniales se puso, por error, el costo de la escrituración de la propiedad, algo que posteriormente se corrigió en sus demás declaraciones patrimoniales.

En entrevista posterior a un evento que sostuvo la abanderada de la coalición conformada por Morena, PT y PVEM, junto a Claudia Sheinbaum, Brugada Molina advirtió que ella no tiene “nada qué esconder” ya que “hay un abismo entre Taboada y su servidora afortunadamente”.

“(En) mi declaración patrimonial de hace muchísimo tiempo, la primera, allí pusimos el costo de la regularización, de la escrituración de la propiedad, un error, pero después se corrigió en mis demás declaraciones patrimoniales; así que no tiene nada que ver con corrupción, no tiene que ver con el tema de lo que hizo Taboada con su casa”, aseveró.

La candidata reiteró la acusación que hizo este domingo durante el primer debate de los candidatos a la Jefatura de Gobierno de la CDMX, en contra de Santiago Taboada, de adquirir una casa por cinco millones y después de ser alcalde, revenderla a 15 millones de pesos, algo que dijo, se tiene que investigar.

“¿Quién compra una casa por cinco millones de pesos con un crédito? los paga en cuatro años, ya siendo alcalde, la revende a un proveedor de la alcaldía, ligado a ese círculo que le llaman “el señor de la compras” que está en la Benito Juárez, o sea de sus proveedores y se la vende en el triple, en 15 millones, cuatro años después de que la adquirió, ¿qué es eso? Que se investigue, todo lo que he dicho tiene comprobación porque son informaciónes públicas”, señaló.

Y agregó la aspirante al cargo más importante de la Ciudad de México: “mi caso nada qué ver, recuerden que yo me fui a vivir a San Miguel Teotongo, una colonia que no tenía nada, y estamos hablando de ni siquiera comprar una casa, se compró un lote en ese tiempo y ya después está super actualizado en mis demás declaraciones patrimoniales. Yo no tengo nada qué esconder, no soy igual, hay un abismo entre Taboada y su servidora afortunadamente”, dijo.

