La candidata a la Jefatura de Gobierno por la coalición "Sigamos Haciendo Historia", Clara Brugada, afirmó que en la capital del país no debería haber campamentos en la calle, esto en referencia a los asentamientos de migrantes.

“Mi postura sobre el tema de vivienda y sobre el tema de los migrantes es la siguiente: en esta ciudad no deberíamos tener campamentos en calle”, expresó.

La morenista dijo que buscará brindar apoyo a las comunidades de migrantes en la Ciudad de México con medidas que van desde brindarles un techo “digno y seguro” así como el respeto a sus derechos y garantizar una estancia digna.

“A los migrantes, reivindicar lo que plantea la Constitución de hacer a la Ciudad una ciudad refugio, una ciudad amigable con la gente por razones diversas, la mayoría económicas para salir adelante y que tienen un recorrido hacia el norte”.

La candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” indicó que la intención será evitar la presencia de migrantes en las calles y su mayor prioridad en el programa de vivienda de su gobierno será el ofrecer albergues a personas que vivan en campamentos callejeros, desde migrantes hasta damnificados.

“Prioridad uno para resolver: el tema de vivienda, lo demás se tiene que ir resolviendo ya. No hay que esperar. Yo no entiendo o no esperaría que hasta que lleguemos al gobierno, hasta octubre se resuelva. Le toca a las autoridades (...) no campamentos en calle y sí alternativas de solución” agregó.









