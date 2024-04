Guadalajara.— Durante el segundo debate entre aspirantes a la gubernatura de Jalisco, la priista Laura Haro logró apretar a quienes encabezan la contienda según la mayoría de las encuestas; el emecista Pablo Lemus y la morenista Claudia Delgadillo prefirieron enfrascarse en acusaciones mutuas de corrupción.

Haro abrió el debate cuestionando a Delgadillo sobre su trabajo como diputada federal al no gestionar mayores recursos para Jalisco, que aseguró recibe menos de dos pesos por cada ocho que aporta a la Federación; al emecista Lemus le preguntó con qué recursos piensa hacer todo lo que promete si MC sólo tiene 20 legisladores federales.

Tras enunciar algunas de sus propuestas y escuchar las acusaciones que se lanzaron sus oponentes, a quienes llamó representantes del Morenavirus y Fosforena, los retó a realizarse pruebas de control y confianza y denunciar penalmente todas las corruptelas de las que se acusaron.

El emecista Pablo Lemus evitó en todo momento nombrar a su partido y a su candidato a la Presidencia de la República y enfocó sus ataques en la candidata de Morena, a quien acusó de no conocer las propuestas que están en su plataforma de gobierno por no saber que entre ellas está la implementación del programa Hoy no circula para el Área Metropolitana de Guadalajara.

Además, mostró una fotografía de la casa en la que vivía la candidata de Morena cuando era regidora del PRI en Guadalajara y la lujosa mansión que supuestamente tiene hoy en el exclusivo fraccionamiento Puerta de Hierro y que, según el emecista, cuesta 60 millones de pesos.

En tanto, Claudia Delgadillo intentó esquivar los ataques de sus adversarios enunciando de manera general algunas de sus propuestas, pero al no lograr explicarlas con claridad y divagar entre los temas, optó por contraatacar a Lemus, a quien acusó de formar parte de un Cártel Inmobiliario.

La morenista negó ser dueña de la mansión mostrada por el candidato de MC y afirmó que sólo ella podrá garantizar la coordinación con el gobierno federal si gana Claudia Sheinbaum.