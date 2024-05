Cuautitlán Izcalli, Mex.- Más de 20 gatos y perros se encuentran esperando una segunda oportunidad de tener una familia, mediante proceso de adopción responsable en la Unidad de Atención y Bienestar Animal de Cuautitlán Izcalli.

La mayoría de estos animales fueron rescatados del maltrato o abandono, por lo que un nuevo hogar en un ambiente sano es lo ideal para cada uno de ellos.

Logan es un gato macho que busca un nuevo hogar donde le brinden además de un techo, una familia. Mismo caso para Lulú, una pequeña perrita de 3 años.

Refugio "Galleta corazón canino", en peligro de cierre; lucha por su supervivencia en Tenancingo

“Nos encontramos ante una situación donde necesitamos la colaboración de la comunidad para encontrar hogares amorosos para estos animales. Cada uno de ellos tiene su propia historia y están ansiosos por formar parte de una familia”, sostuvo Israel Pichardo, de la Unidad de Atención y Bienestar Animal.

Para conocer a los perros y gatos que están en busca de hogar, visita la UABA, que está ubicada en el Parque Industrial Cuamatla con horario de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., sábados de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. O vía WhatsApp al 55 29 38 57 88.

