¿Un arcoíris en medio de la noche? A partir de ayer, es posible apreciarlo en Ciudad de México, en el Monumento a la Revolución. Se trata de una instalación artística de la autoría de Yvette Mattern.

¿Qué hay detrás del arcoíris de Yvette Mattern en CDMX?

Por segundo año consecutivo, la Ciudad de México recibe el arte de Yvette Mattern con la instalación 'Arcoíris Global', un proyecto que ha recorrido distintos puntos del planeta. Cada proyección ha logrado reunir a miles de personas en destinos como París y Alemania.

La obra se compone de 7 láseres de colores distintos creando un espectáculo nocturno. Así, la artista fusiona el paisaje y transforma el espacio público, proyectando una luz en línea horizontal de más de 10 kilómetros.

Además de poderse apreciar desde distintos sitios en la CDMX, como Paseo de la Reforma, esta obra adquiere un significado especial al presentarse en el Mes del Orgullo.

Apreciarla es totalmente gratis. Únicamente tienes que conseguir un buen lugar cerca del Monumento a la Revolución para poder tomar fotografías, o ubicarte en zonas aledañas, como las terrazas de los restaurantes alrededor de la Plaza de la República, por ejemplo (plan con maña), mientras disfrutas de una cena o un drink.

La instalación de Yvette Mattern convertirá al Monumento a la Revolución en un espectáculo de luz y color. Foto: Instagram @culturaciudadmx

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¿A qué hora y hasta cuándo se puede ver el arcoíris del Monumento a la Revolución?

De acuerdo con la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, el último día para apreciar el arcoíris de Yvette Mattern es el lunes 29 de junio. Atravesará avenidas como Juárez y Madero hasta llegar a la plancha del zócalo.

La proyección comienza a las 18:45 horas y se apaga a las 23:00 horas en el Monumento a la Revolución.

Dirección: Plaza de la República s/n, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

Con proyecciones de luz visibles a kilómetros de distancia, esta instalación de arte atravesará la CDMX. Foto: Instagram @turismocdmx

Recomendaciones para ver el arcoíris del Monumento a la Revolución

La temporada de lluvias predomina este mes, por lo que te recomendamos llevar paraguas y chamarra.

Para que puedas observar plenamente los colores del arcoíris, acude en las últimas horas de proyección.

acude en las últimas horas de proyección. Si bien podrás verlo en las avenidas aledañas, te recomendamos apreciarlo desde el punto de partida (en la explanada del Monumento a la Revolución ), ya que por el Mundial, la plancha del Zócalo tiene una Fan Zone y podría estar concurrida.

), ya que por el Mundial, la plancha del Zócalo tiene una Fan Zone y podría estar concurrida. Considera utilizar transporte público para llegar al monumento y evitar los cierres de calles o la falta de estacionamiento. Las estaciones más cercanas del Metro son Revolución (Línea 2) y Metro Hidalgo (líneas 2 y 3) del Metro y Plaza de la República de la Línea 1 del Metrobús.

No te pierdas la oportunidad de capturar una imagen única de la CDMX y ser testigo de este arcoíris nocturno que se apoderará del Monumento a la Revolución.

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