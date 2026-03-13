Habrá fin de semana largo, gracias al natalicio de Benito Juárez, que se conmemora el 21 de marzo, aunque el día de asueto se adelanta al lunes 16 de marzo.

Si tu idea es aprovechar estos días de descanso en la CDMX, pero todavía no sabes qué hacer, aquí te damos 5 propuestas.

Tour de tacos en bicicleta por el Centro Histórico

¿De qué manera se puede combinar la gastronomía y los paseos? La agencia Tours en Bici CDMX tiene la respuesta con Taco Bike Tour, un recorrido en bicicleta por el Centro Histórico para conocer algunas de sus taquerías más populares.

Fotos: Tours en Bici CDMX

Durante 3 horas y media recorres 12 kilómetros a través de la Ciudadela, Calle Regina, Zócalo, Templo Mayor, Plaza Garibaldi y la Alameda.

Lo mejor es que se hacen paradas en varias taquerías, como Los Cocuyos, Los Paisas, El Progreso, Los Especiales y otras más, en las que vas a probar unos ricos tacos de mixiote, de carnitas, de canasta, de birria, suadero y al pastor.

Disponible el sábado 14 y lunes 16 de marzo en 2 horarios: 11:00 a.m. y 6:00 p.m.

Tiene un costo de $1,250 pesos por persona. Incluye bicicleta, equipo de protección, hidratación, guía y tacos.

web: cdmxtours.com/es

Visita guiada y cata en el Museo del Pulque y las Pulquerías

¿Hay museos que abren los lunes? Sí, y uno de ellos se encuentra a espaldas del Templo de San Hipólito, muy cerca de la Alameda Central: el Museo del Pulque y las Pulquerías.

Hay visitas guiadas por sus salas que relatan la historia de la bebida, su popularidad en el México independiente, sus propiedades, cuáles fueron (e incluso siguen siendo) las pulquerías más famosas en CDMX y su importancia en la vida social del país.

Fotos: MUPYP

La experiencia incluye degustación de 7 pulques por persona: 6 curados diferentes y 1 natural.

Disponible el lunes 16 de marzo.

El costo es de $120 pesos por persona.

WhatsApp: (55) 6465 4011.

Cata de chocolates en San Pedro de los Pinos

Aguabonita (no muy lejos del estadio Ciudad de los Deportes) es una tienda de abarrotes orgánicos y artesanías, aunque también funciona como sede de experiencias sensoriales organizadas por Enrique Cervantes, influencer especializado en gastronomía.

Foto: Jessica Loaiza. Unsplash

Durante este fin de semana de puente, hay una cata de chocolates latinoamericanos y una plática sobre el origen del cacao y el chocolate, cómo distinguir chocolates buenos y malos, las diferencias entre los procesos artesanales e industriales y mucho más.

Será el lunes 16 de 4:00 p.m. a 7:00 p.m.

El costo es de $600 pesos por persona.

Web: quelite.mx/noches-de-cacao/

Visita al Museo Vivo del Muralismo

Otro de los museos que abrirá el lunes de puente es el Museo Vivo del Muralismo, uno de los más ‘jóvenes’ del Centro Histórico y la CDMX en general, ya que abrió en septiembre de 2024.

Foto: Museo Vivo del Muralismo

Este edificio neoclásico fue la sede de la Secretaría de Educación Pública y hoy en día presume sus salones y patios intervenidos con murales de artistas como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Luis Nishizawa, Jean Charlot, Manuel Felguérez y otros más.

También hay vestigios prehispánicos, explicación de los orígenes del muralismo en el mundo y en México, y obras de Leonora Carrington y María Izquierdo.

Abrirá el fin de semana largo de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

La entrada es libre.

Web: museovivodelmuralismo.sep.gob.mx

Concierto en Bellas Artes

Ya arrancó la primera temporada de la Orquesta Sinfónica Nacional de México y su concierto del fin de semana en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes es un gran plan.

Foto: Palacio de Bellas Artes

Bajo la dirección de Shira Samuels-Shraag y con la soprano Anabel de la Mora como invitada especial, el programa incluirá piezas de Wolfgang Amadeus Mozart, Ethel Smyth, Marcela Rodríguez y Aaron Copland.

Se llevará a cabo el domingo 15 a las 12:15 p.m.

Boletos desde $150 pesos por persona.

Consigue tus entradas en taquillas o en el sitio web de Ticketmaster.

