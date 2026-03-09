Si eres una persona de retos, fanática de la adrenalina y las pruebas físicas-mentales a contrarreloj, te tenemos una buena noticia: el escape room Prison Island llegará en pocos días al Estado de México, muy cerca de la CDMX.

Te explicamos en qué consiste esta experiencia que pondrá a prueba tus habilidades.

¿En qué consiste el escape room Prison Island?

Prison Island es un escape room y un juego interactivo que te posicionará en una especie de prisión poco convencional con diversos escenarios (la mayoría súper instagrameables), cada uno con desafíos físicos y mentales.

Foto: Prison Island

Tendrá 45 ‘celdas’ en las que equipos de 2 a 5 personas deberán resolver acertijos, mediante actividades como básquetbol, baile o interactuando con ciertos elementos que pondrán a prueba las habilidades de cada participante.

A diferencia de los escape rooms tradicionales en los que se resuelve una problemática en un solo escenario, en Prison Island “podrás decidir qué desafíos enfrentar, intentarlos tantas veces como quieras y avanzar”.

Es decir: el objetivo del juego será escapar de tantas celdas como sea posible para recolectar la mayor cantidad de puntos (cada una otorga de 25 a 100 puntos). Si el equipo falla en una, tendrá libertad de intentarlo de nuevo o seguir con otras salas, aunque algunas requerirán varios intentos para obtener toda la puntuación disponible.

Foto: Prison Island

Considera que, al ser un escape room, tendrás un tiempo límite de 90 minutos para cumplir con todos los retos y ‘escapar’ de Prison Island.

La actividad será apta para personas de entre 7 y 77 años, por lo que podrán participar familias, parejas o amigos.

¿Dónde estará el escape room Prison Island?

El escape room Prison Island estará en el tercer piso del centro comercial Samara Satélite, en Ciudad Satélite, Naucalpan de Juárez, Estado de México.

Foto: Prison Island

Como referencia, la plaza se ubica muy cerca de los límites con la alcaldía Azcapotzalco de la CDMX.

¿Cuándo abre el escape room Prison Island?

¿Listo para el desafío del escape room Prison Island? Tendrás que esperar unos días más, porque abrirá oficialmente el sábado 11 de abril.

Los horarios de la experiencia aún no se revelan.

¿Cuánto costarán los boletos del escape room Prison Island?

Hasta el momento de la publicación de esta nota, no se sabe el costo de acceso al escape room Prison Island, aunque el sitio web de Fever ya habilitó una lista de espera.

Foto: Prison Island

Los boletos se liberarán al público a partir del miércoles 11 de marzo.

Podrás conseguirlos en la página o app de Fever.

Consulta más detalles en: prisonislandexperience.com/cdmx

