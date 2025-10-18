Este fin de semana arranca la temporada de desfiles por Día de Muertos, una de las celebraciones más vibrantes de México.

No solo se trata de pasarelas de catrinas o zombies, a este festejo también se suman alebrijes monumentales.

En Destinos te contamos a qué hora será su desfile el día de hoy.

Más de 200 alebrijes creados por artesanos de distintos estados llenarán de color las principales avenidas de la CDMX. Foto: Freepik

Leer también Qué habrá en el Festival Internacional del Globo 2025 de León

¿Qué son los alebrijes?

Gracias a diversos artistas y maestros del papel maché y la cartonería, el 17° Desfile y Concurso de Alebrijes Monumentales es una realidad. El evento celebra la creatividad para elaborar piezas colosales de estas criaturas fantásticas.

De acuerdo con información de la UNAM, los alebrijes representan seres imaginarios que nacen a partir de la mezcla de varios animales. Además, de ser un elemento clave en la cultura popular, son una de las artesanías más preciadas en el país.

Originalmente, fueron creados por el cartonero Pedro Linares López en la década de 1930, en CDMX, después de soñar con criaturas fantásticas a causa de una fuerte fiebre.

Inspirado por aquellas visiones, decidió recrearlas con los materiales propios de su oficio, dando origen a los alebrijes.

Décadas después de su concepción, se siguen creando tanto en CDMX como en Oaxaca: de papel maché y de madera, respectivamente.

Ahora, los podemos ver en tamaño monumental durante un desfile en la Ciudad de México, con motivo de Día de Muertos.

¿Cómo será el Desfile de Alebrijes 2025?

En la edición 2025 participan 214 alebrijes procedentes de diversos estados de la República Mexicana, mismos que competirán en el concurso organizado por el Museo de Arte Popular (MAP). Así que prepárate para ver figuras de todos los colores y formas posibles.

¿Cuál es la ruta del Desfile de Alebrijes 2025 en CDMX?

De acuerdo con el MAP, el recorrido comenzará en el Zócalo CDMX, continuará por Calle 5 de Mayo, seguirá por las avenidas Juárez y Paseo de la Reforma hasta la Glorieta del Ángel de la Independencia.

Para disfrutar al máximo, te recomendamos llegar, al menos, con una hora de anticipación para conseguir lugares en los puntos del recorrido.

Lleva ropa y calzado cómodos y protector solar si vas a quedarte todo el evento.

¿A qué hora es el Desfile de Alebrijes Monumentales en CDMX 2025?

La cita es hoy, sábado 18 de octubre, a partir de las 12:00 horas. Se estima una duración aproximada de 4 horas.

El Desfile de Alebrijes 2025 es de entrada gratis. Fotos: Pexels / X @OVIALCDMX

Visita los alebrijes monumentales después del desfile 2025

Después del desfile, los alebrijes monumentales se exhibirán en las aceras norte y sur del Paseo de la Reforma, entre la Glorieta del Ángel de la Independencia y la Estela de Luz.

Podrás conocerlos con calma desde hoy, sábado 18 de octubre, hasta el domingo 9 de noviembre de 2025.

Mientras que, la premiación del concurso de alebrijes se realizará el sábado 25 de octubre a las 18:00 horas, en las instalaciones del Museo de Arte Popular.

El desfile no solo dará inicio a las festividades de Día de Muertos, sino que llenará de magia y arte las calles de la Ciudad de México.

Leer también Cuándo es el espectáculo Los Tres Lamentos de La Llorona en CDMX

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters