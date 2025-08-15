Ya llegó el fin de semana, pero aún estás a tiempo de planear qué vas a hacer sábado y domingo en CDMX. La lista de actividades es interminable, pero aquí te presentamos una pequeña selección.

Taller para familias en el Museo de Antropología

Aprovecha que las ‘bendis’ aún están de vacaciones para lánzate este fin de semana al Museo Nacional de Antropología, donde impartirán un taller para familias.

Foto: Museo Nacional de Antropología

El sábado 16 de agosto, a partir de las 11:30 a.m., un guía te llevará a conocer la Sala Mexica y te explicará cómo era la educación de las infancias en la época prehispánica. Después, todos tendrán un taller de pintura al pastel, teniendo como inspiración el mural ‘La Ronda en el Tiempo’ de Fanny Rabel.

La actividad tiene un costo de $30 pesos por persona.

Informes y reservaciones al teléfono: (55) 5553 6332, extensión 412348.

Función de La Llorona en Bosque de Aragón

Como parte del programa especial ‘Un verano para todos’ del Bosque de San Juan de Aragón, el fin de semana habrá una función de teatro de La Llorona, una de las leyendas más populares en México.

Aunque a muchos les pone los pelos de punta, la experiencia es totalmente familiar.

La cita es el sábado 16, a las 7:00 p.m. en la palapa del balneario, cerca del acceso 2.

Esta actividad es gratuita.

Más información en Facebook: ‘Bosque San Juan de Aragón’.

Bar japonés en la Juárez

¿Qué te parecería un fin de semana con coctelería instagrameable en un ambiente japonés? Lánzate a Kaito del Valle (Hamburgo 70B), un bar/restaurante inspirado en los izakayas (restaurantes tradicionales) de Japón.

Foto: Kaito del Valle

Por cierto: Kaito ocupó el lugar 40 en la lista 2025 de los 50 mejores bares de Norteamérica, realizzda por The Worlds 50’s Best Bars, gracias a su coctelería llamativa (con vasos de Pikachu y otros detalles) y con productos como melón dulce, kombucha, ginebra, mezcal y sake.

Tiene una carta con gastronomía japonesa, karaoke y spots con decoración estilo kawaii con los gatos maneki-neko.

Abre casi todos los días (excepto martes) de 6:00 p.m. a 2:00 a.m.

Más información en Instagram: @kaitodelvalle

Festival de cartonería en el Kiosco Morisco

Frente al icónico Kiosco Morisco, la explanada de la colonia Santa María La Ribera se convertirá, este fin de semana, en un auténtico taller de arte gigante al recibir el Festival de Cartonería que, este año, estará enfocado en los juguetes tradicionales.

Foto: Sectur CDMX

El evento contará con 38 artesanos cartoneros de la CDMX, Querétaro y Estado de México, quienes, además de vender sus creaciones, ofrecerán talleres interactivos. También habrá cuentacuentos, circo, títeres, música en vivo y baile con mojigangas y figuras monumentales, como la de la muñeca ‘Tita’ de 6.50 metros de altura.

Estará del viernes 14 al domingo 17 de agosto, de 11:00 a.m. a 8:00 p.m.

La entrada es gratuita.

Más información en Facebook: ‘Cartoneros de la Ciudad de México’.

Galería con obras de Carrington, Siqueiros y más

Obras de Leonora Carrington, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco en un mismo lugar. No se trata de un gran museo de CDMX, sino de Consigna, una galería con un pequeño pero coqueto jardín en la calle Kepler 101, colonia Anzures.

Fotos: Consigna

Su exposición ‘Manifiesto mexicano: La construcción del arte moderno’ se compone de 8 salas con piezas (esculturas y pinturas, principalmente) como ‘The Palmist’, ‘La Inventora del Atole’ y ‘La Tamborilera’ de Leonora Carrington, ‘Códice Miguelito II’ de Pedro Friedeberg, ‘Retrato de Pablo López’ de Diego Rivera y otras más.

La colección se mantendrá hasta el 6 de septiembre. Toma en cuenta que Consigna abre los fines de semana de 11:00 a.m. a 4:00 p.m.

Entrar es gratis, aunque se necesita un registro previo en la página: consigna.io

