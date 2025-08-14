Para muchas personas aún no se acaba el periodo vacacional, aunque otras ya regresaron a las labores diarias, y el fin de semana es ideal para ‘escapar’ de la cotidianidad.

Cualquiera que sea tu caso, si aún no sabes qué hacer y a dónde ir este finde, te proponemos 5 lugares cerca de CDMX.

Club de playa Paradise Ski Club en Tequesquitengo

¿Un club de playa a 2 horas de la CDMX? Aunque no se encuentra precisamente en el mar, estar a las orillas del lago de Tequesquitengo y con el calorcito de Morelos hace de Paradise Ski Club una buena opción para disfrutar del verano.

Foto: Paradise Ski Club

La propiedad tiene un par de albercas con vista al lago, camastros y cabañas para descansar o tomar el sol, restaurante especializado en mariscos y pescados, una amplia carta de coctelería y música en vivo los fines de semana.

Además, tienen un hotel, spa con masajes y tratamientos, así como actividades acuáticas como esquí, paseos en lancha y flyboard.

Lee también: Cuándo es la temporada de tiburón ballena en el mar de Cortés

El day pass tiene un costo de $250 pesos por persona.

Más información al teléfono: (734) 347 0499.

Grutas Xoxafi en Hidalgo

A unas 2 horas y 20 minutos en auto de la CDMX, en el semidesierto hidalguense hay una joya natural: las Grutas Xoxafi.

Formadas hace 250 millones de años, se componen de canales subterráneos de hasta 120 metros de profundidad, repletos de formaciones rocosas impresionantes y la curiosa ‘piel de leopardo’, una textura en las paredes ocasionada por la combinación de óxido ferroso y salitre.

Foto: Grutas Xoxafi

Dentro de las grutas es posible hacer rappel, cruzar un puente tibetano, escalar una pared de roca y hasta lanzarse en una tirolesa.

En la superficie hay otras atracciones como tirolesas, bicicletas aéreas y campo de gotcha.

El precio de entrada depende del paquete a elegir. Cada uno incluye ciertas actividades y recorridos.

Van desde los $280 hasta los $440 pesos por persona. Las experiencias outdoor tienen un costo extra.

Informes en la página web: grutasxoxafi.com.mx o en Whatsapp: (772) 112 1832.

Cascadas en el pueblo mágico de Aculco

Es uno de los mejores momentos para visitar el pueblo mágico de Aculco, ubicado en la región hñähñu del Estado de México, justo en los límites con Querétaro, a un par de horas en auto de la CDMX.

Entre sus principales atractivos turísticos encontrarás un par de cascadas perfectas para conectar con la naturaleza un fin de semana.

Foto: Secretaría de Turismo de México

La más grande e impresionante es la de La Concepción, cuyas aguas vienen de la presa Ñadó y corren por un río que se precipita en una barranca compuesta de gigantescas columnas basálticas de hasta 25 metros de altura.

En el caso de la otra cascada llamada Tixhiñú, es un poco más pequeña (15 metros de altura), aunque no por eso menos imponente, ya que está en un cañón donde se puede caminar, practicar rappel o incluso bicicleta de montaña.

La entrada a ambas cascadas es gratuita.

Sube a la Estrella de Puebla

¿Qué tal una escapada de fin de semana a Puebla para probar sus icónicos chiles en nogada? Además de disfrutar este manjar de temporada, aprovecha la ida para conocer una de las ruedas de la fortuna más grandes del país: la Estrella de Puebla.

Recientemente reinaugurada a través del nuevo proyecto del Parque Sendela, esta imponente atracción tiene una altura de 80 metros y ofrece vistas panorámicas de la ciudad, incluida la zona comercial de Angelópolis, el pueblo mágico de Cholula y, si el día está despejado, los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

Foto: Sendela

El parque también cuenta con un carrusel veneciano, renta de bicicletas y scooters, kioscos con comida y bebidas e incluso un game room.

Subir a la Estrella de Puebla tiene un costo de $80 pesos por persona.

Lee también: Cuánto cuesta dormir en uno de los hoteles más bonitos de Tlaxcala

Más información en la página web: sendela.mx

Tour privado a La Malinche en Tlaxcala

¿Buscas aún más conexión con la naturaleza para el fin de semana? Te proponemos ir un paso más allá al escalar la quinta montaña más alta del país: La Malinche en Tlaxcala.

Aunque pueda sonar como un reto mayúsculo, es una experiencia apta para principiantes en el montañismo (con buena condición física), pues a diferencia de otros picos, el acceso a su cima no es de alta complejidad.

Fotos: Go Climb

Durante el trayecto, caminarás entre bosques de coníferas, matorrales y pastizales de montaña, observarás enormes paredes de roca y finalmente encumbrarás para obtener panorámicas muy bonitas de la zona metropolitana de Puebla-Tlaxcala y el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl.

La experiencia es ofrecida por la agencia Go Climb y tiene tours privados de un día por $10,000 pesos para 1 o 2 personas.

Incluye transporte redondo desde CDMX, accesos al Parque Nacional La Malinche, préstamo de todo el equipo a utilizar, box lunch y guías.

Más información en Facebook: “GoClimb”.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters