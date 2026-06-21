Casi siempre nos desvivimos por organizar el festejo de mamá, pero cuando llega el turno de papá, solemos improvisar o dejarlo siempre en segundo plano. Por ello, nos dimos a la tarea de reunir estas experiencias sin salir de la CDMX que pueden hacerlo feliz: planes para compartir en familia o, si lo prefiere, para darse un gusto en solitario (también se vale).

¿Qué hacer para celebrar el Día del Padre 2026?

1. Ir a una cantina con un menú de habanos

El país se ha convertido, sin proponérselo, en un edén para los apasionados del habano. En Estados Unidos, los puros siguen siendo un placer prohibido. En Europa, aunque la oferta es más abierta, ciertos ejemplares de vitolas exclusivas o ediciones limitadas escasean o no llegan.

Es en México donde el ritual de los aficionados al humo de lujo encuentran su ‘paraíso’: sitios en los que pueden acompañarlos con una copa de ron añejo u otro destilado, y pasar un momento bien vivido.

Fotos: Gran Cantina Filomeno y Stock

Uno de los lugares para celebrar el Día del Padre y disfrutar de un buen habano es la Gran Cantina Filomeno, un espacio de aspecto vintage donde papá podrá consumirlo con calma, sin que nadie le dé lata en el área de la terraza.

Cuenta con un interesante menú de habanos en el que podrá encontrar marcas exclusivas como Cohiba, Montecristo, Romeo y Julieta, Partagas y más.

Reserven para comer aquí y después déjalo que se dé un gusto. Incluso puedes invitar a algunos de sus amigos a que compartan este placer.

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Dónde: Plaza Río de Janeiro 54, Roma Norte.

Reserva: cantinafilomeno.com.mx

2. Hacer un tour con lucha libre incluida

Esta experiencia combina cultura, adrenalina y risas: una noche de lucha libre en la Ciudad de México.

Llévalo a olvidarse del día a día y sumérjanse en este templo del entretenimiento popular. Gozarán al máximo de los costalazos, los lances espectaculares desde la tercera cuerda y el eterno duelo entre rudos y técnicos en la Arena México.

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No importa si papá es un fanático de la vieja escuela que creció admirando a las leyendas del ring o si simplemente busca liberar el estrés de la semana. Los gritos, las risas y el ambiente divertido y populachero garantizan una conexión única entre padres e hijos.

Es un tour incluye transporte, muy buenos asientos y un souvenir de regalo. Y para calentar motores: hay degustación de tacos y una michelada mientras se charla con un auténtico luchador en una terraza del centro de la ciudad.

Es la oportunidad perfecta para vivir en carne propia una de las joyas de la cultura chilanga. Es un lleno de folclor.

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Reserva: civitatis.com

3. Ir al 'Parque del Futuro'

Para un plan padrísimo en familia, llévalo a Inspark, un referente del entretenimiento inmersivo.

Con sedes en Plaza Carso y Fórum Buenavista, este parque de realidad virtual ofrece mucho más que videojuegos: aquí se puede volar en ala delta sobre la ciudad, competir en simuladores de carreras, enfrentar zombis, desafiar reflejos con sables de luz (al estilo Star Wars.

Puntos extra si papá es fanático de la saga), resolver acertijos en un escape room futurista y otras experiencias inmersivas.

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Foto: Inspark

Para los partidos de México, el llamado ‘Parque del Futuro’ abre el Virtual Stadium Lounge, con ocho pantallas gigantes de piso a techo, buffet stadium style food, experiencias VR y dos cervezas. El próximo es el miércoles 24 de junio.

Dónde: Plaza Carso (Lago Zúrich esquina con Cervantes Saavedra Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo); Plaza Fórum Buenavista (Eje 1 Norte 259, Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc).

Reserva: inspark.com.mx

4. Liberar el estrés lanzando hachas

El axe throwing se ha convertido en una experiencia urbana muy trendy. Entre la adrenalina de lanzar hachas a la diana y la convivencia en un ambiente seguro, es un plan que combina destreza, diversión y un toque de competencia amistosa. Si lo que buscas es un plan diferente, es la opción perfecta.

Hacha México es el primer lugar en la República mexicana dedicado a este deporte, combinando entretenimiento interactivo con una propuesta de bar y restaurante.

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Foto: Hacha México

La sesión de lanzamiento, con una duración aproximada de una hora, incluye instrucciones de seguridad y de posturas correctas a cargo de un coach certificado; práctica y lanzamiento de hachas y cuchillos hacia la diana; y conteo final de puntuaciones. Mientras todo ocurre, disfruta de una hamburguesa, una pizza, alitas o un corte de carne y un par de cocteles.

Sus protocolos de seguridad y entrenamiento lo hacen un espacio para toda la familia. Edad mínima recomendada: 12 años.

Cuánto: $150 pesos por hora, por persona (uso de la diana de lanzamiento). No incluye alimentos.

Dónde: Arboledas (Atizapán) y Calzada Acoxpa (alcaldía Tlalpan).

Reserva: hachamexico.com.mx

5. Recorrer una expo futbolera en un palacio del Centro Histórico

En el Palacio de Cultura Banamex (Palacio de Iturbide) visiten juntos la exposición ‘La Copa de Arte Popular Banamex’, una muestra lúdica y diferente que reúne piezas artesanales inspiradas en el ‘fut’, creadas por artesanas y artesanos de todo México. La diversidad de técnicas es asombrosa: barro, textiles, fibras vegetales, metales, cartonería, plumaria, papel amate...

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La exposición estará hasta el 13 de septiembre, así que es perfecta para festejar el Día del Padre, acercarse a la riqueza del arte popular mexicano y descubrir cómo dialoga con el futbol.

Foto: Centro Cultural Banamex Palacio de Iturbide

Vayan a la exposición por la mañana y, hacia el mediodía, elijan un buen restaurante del Centro Histórico, como El Cardenal o El Balcón del Zócalo.

Dónde: Francisco I. Madero 17, segundo piso. Centro Histórico.

Abierto de lunes a domingo de 10:00 a 19:00 horas. Entrada libre.

6. Consentirlo en uno de los mejores spas de CDMX

¿Tu papá es de esos que les gusta que los apapachen en serio?

El spa del Hotel Marquis Reforma tiene la fama bien ganada de ser uno de los mejores en la CDMX y de los pocos que cuentan con una extensa área húmeda: alberca techada y climatizada, jacuzzi, sauna y vapor, con luz natural, aromaterapia y música envolvente que despiertan los sentidos. Cuenta con 10 cabinas y terapeutas certificados.

Foto: Marquis Reforma

Con motivo del Día del Padre, diseño el paquete ‘Tiempo con Papá’, una experiencia para padre e hijo que incluye brindis, un masaje personalizado de 50 minutos y acceso al circuito de hidroterapia, entre otras amenidades.

Cuánto: $1,900 pesos por persona. Descuento en estacionamiento.

Dónde: Paseo de la Reforma 465, alcaldía Cuauhtémoc.

WhatsApp: (55) 4169 1003.

7. Bonus fuera de CDMX: escapada a San Miguel de Allende como todo un sibarita

Fuera de CDMX, en la ciudad más pintoresca y favorita de muchos, San Miguel de Allende, se encuentra Agavia, un santuario del buen comer.

Agavia no se conforma con rescatar ingredientes y preparaciones tradicionales de nuestra cocina, su columna vertebral es el maíz. Y, además de deliciosa, es comida sin gluten, que no inflama y que te transportará al Nirvana. Su menú es apto para celíacos, vegetarianos y veganos.

Fotos: Marisa Zannie

La pareja formada por los chefs Nelcy Martínez y Chuy Arellano hablan con verdadera pasión de su cocina y de su interés por preservar técnicas y sabores muy mexicanos, entre ellos el del pulque, bebida ancestral que en Agavia realmente se disfruta.

El curado de mazapán es verdaderamente exquisito, y sus tacos de brisket, cocinado durante 12 horas en pulque y acompañados de cebollita encurtida y una salsita de habanero con hoja de aguacate son un plato al que querrás otorgarle mínimo una estrella Michelin. Créeme, si tu papá es amante del buen comer ¡te lo agradecerá!

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El lugar es pequeño y sin pretensiones, pero no te dejes engañar, comerás como en uno de los mejores restaurantes del mundo. Todo aquí, sin excepción, es delicioso, y los postres como el Uncheesecake de mamey y el Pan de plátano no tienen comparación.

Fotos: Amatte San Miguel de Allende

Y ya que estás en San Miguel, hospédate en Amatte, un hermoso hotel boutique cuya cocina tampoco desmerece.

Dónde: Agavia. Calle del Dr. Ignacio Hernández Macías 115, Centro. Tel. (415) 103 0933.

Dónde: Hotel Boutique Amatte. Salida Real a Querétaro 168.

Web: amatte.com.mx

¿No te parece que esta escapada es una gran idea para festejar el Día del Padre fuera de CDMX?

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