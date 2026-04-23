¿Vale la pena pagar más por unos tenis?

Es una duda común, sobre todo ahora que hay modelos accesibles que prometen lo mismo que unos más caros: comodidad, estilo y durabilidad.

En tienda, casi todos se sienten bien. Son ligeros, cómodos y cumplen. Pero en el uso diario —caminar, trabajar, moverte varias horas— no todos responden igual.

Y esa es la parte que casi nadie considera antes de comprarlos.

No es lo mismo probártelos que usarlos todo el día

Probarte unos tenis unos minutos no dice mucho. La mayoría está diseñada para sentirse cómoda al inicio.

El problema aparece después.

Cuando llevas varias horas con ellos, algunos modelos empiezan a sentirse más duros, menos estables y menos cómodos. Ese cambio es el que realmente importa, porque es el que vas a experimentar todos los días.

Ahí es donde se empieza a notar la diferencia entre unos tenis accesibles y unos más caros.

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Modelos como los Adidas Grand Court funcionan para uso diario ligero, pero su desempeño cambia cuando se utilizan durante jornadas prolongadas.

Los tenis accesibles sí funcionan… pero tienen un límite

Los tenis accesibles no son una mala compra. De hecho, pueden ser una buena opción si el uso es ligero.

Funcionan bien si:

Los usas pocas horas

Caminas distancias cortas

Los necesitas para ocasiones específicas

En esos casos, cumplen sin problema.

Pero cuando se convierten en tu calzado diario, empiezan los detalles que hacen la diferencia.

Con el paso de los días, la amortiguación disminuye, el soporte ya no es el mismo y la comodidad cambia. No ocurre de inmediato, pero se nota.

No es que sean de mala calidad.Es que no están diseñados para un uso intensivo.

Los modelos de running como Under Armour Charged ofrecen mejor amortiguación y soporte, lo que los hace más adecuados para uso diario intensivo.

Los tenis caros están pensados para durar más

Los modelos de mayor precio no siempre se ven muy distintos. A simple vista, pueden parecer similares a los accesibles.

La diferencia está en lo que no se ve.

Están diseñados para ofrecer:

Mejor absorción de impacto

Mayor estabilidad al caminar

Materiales más resistentes

Comodidad constante durante más tiempo

Esto se nota especialmente cuando pasas muchas horas de pie o caminando.

No es una diferencia inmediata, pero sí acumulativa.

El punto clave: el desgaste

Si hay algo que realmente separa a los tenis accesibles de los caros es el desgaste.

Los modelos accesibles pueden sentirse bien al principio, pero con el uso constante empiezan a perder forma. La suela se desgasta más rápido, el soporte disminuye y la comodidad cambia.

En cambio, los tenis de mayor precio mantienen mejor su estructura. No solo duran más, sino que siguen siendo cómodos durante más tiempo.

Eso es lo que termina marcando la diferencia en el uso diario.

No todos los tenis están diseñados para el mismo tipo de uso, aunque a simple vista parezcan similares. Foto: Freepik

El error más común al comprar tenis

Uno de los errores más frecuentes es elegir solo por precio o por diseño.

Muchas personas compran tenis accesibles pensando que todos cumplen la misma función, pero no toman en cuenta el tipo de uso que les van a dar.

Ese es el problema.

Unos tenis diseñados para uso ocasional no van a responder igual si los usas todos los días, durante varias horas o incluso para hacer ejercicio.

Y es ahí cuando aparecen las molestias y la necesidad de reemplazarlos antes de lo esperado.

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Entonces, ¿cuál sí vale la pena en uso diario?

La respuesta depende del uso. Si necesitas tenis para algo ocasional, los accesibles son suficientes y cumplen bien.

Pero si los usas como parte de tu rutina diaria, si caminas mucho o pasas varias horas de pie, invertir en un mejor modelo sí hace diferencia.

No se trata de gastar más por gastar. Se trata de elegir el tipo de tenis adecuado para lo que realmente necesitas. Los tenis accesibles no son el problema. El problema es usarlos como si fueran para todo.

Porque al final, la diferencia no está solo en el precio,sino en cuánto tiempo se mantienen cómodos y funcionales.

Y eso es lo que realmente define si valen la pena o no.