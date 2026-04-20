El Día del Niño es una de las mejores temporadas para comprar tecnología con descuento, y este 2026 no es la excepción. Plataformas como Amazon y Mercado Libre ya lanzaron promociones en gadgets ideales para regalar.

Desde audífonos inalámbricos hasta relojes inteligentes o consolas portátiles, hay opciones para todos los presupuestos y edades, muchas de ellas con precios rebajados por tiempo limitado y en menos de $1,000 pesos.

Tecnología para niños (y no tan niños) con descuento

Una de las categorías más buscadas en esta temporada es la de entretenimiento. Aquí destacan productos como consolas portátiles, tablets básicas y bocinas Bluetooth, ideales para regalar sin gastar demasiado.

Además, muchos de estos gadgets no solo sirven para jugar, también ayudan en actividades educativas o de aprendizaje digital.

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Audífonos inalámbricos: el regalo más popular

Los audífonos Bluetooth siguen siendo uno de los productos más vendidos durante el Día del Niño. Su precio ha bajado considerablemente, y hoy es posible encontrar modelos accesibles con buena calidad de sonido y batería.

Son una opción práctica para clases en línea, videojuegos o simplemente escuchar música sin cables.

Tip: busca modelos con limitador de volumen si son para niños.

Smartwatches y pulseras inteligentes

Otro de los gadgets que están en tendencia son los relojes inteligentes básicos. Algunos modelos permiten monitorear actividad física, recibir notificaciones e incluso incluir funciones de seguridad para niños.

En Mercado Libre, este tipo de productos suele tener descuentos agresivos durante campañas especiales de hasta el 50%.

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Accesorios útiles: power banks, luces LED y más

No todo son dispositivos principales. También hay accesorios que pueden ser excelentes regalos:

Son opciones económicas, útiles y fáciles de comprar en línea.

¿Dónde hay mejores ofertas: Amazon o Mercado Libre?

Ambas plataformas tienen ventajas durante esta temporada:

Amazon destaca por envíos rápidos y productos importados

destaca por envíos rápidos y productos importados Mercado Libre suele tener precios más competitivos y promociones locales

La clave está en comparar. Muchos productos tienen descuentos similares, pero pueden variar en envío o disponibilidad.

Consejos para aprovechar las ofertas del Día del Niño

Antes de comprar, considera lo siguiente:

Revisa calificaciones y reseñas

Verifica tiempos de entrega

Aprovecha descuentos relámpago

Evita productos sin garantía

El Día del Niño 2026 es una gran oportunidad para regalar tecnología sin gastar de más. Con promociones activas en Amazon y Mercado Libre, es posible encontrar gadgets útiles, divertidos y accesibles.

La clave está en elegir productos funcionales, comparar precios y aprovechar las ofertas antes de que se agoten.