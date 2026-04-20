Más Información

No hay relación con Morena en CDMX, dicen Verde y PT

No hay relación con Morena en CDMX, dicen Verde y PT

Milena Quiroga: “estamos orgullosos de los logros en La Paz”

Milena Quiroga: “estamos orgullosos de los logros en La Paz”

Morena CDMX afirma que "existe una unidad bárbara"; alista plan para fortalecer presencia territorial

Morena CDMX afirma que "existe una unidad bárbara"; alista plan para fortalecer presencia territorial

Llama senador Higinio Martínez a la conciliación en Morena; busca unidad rumbo a 2027

Llama senador Higinio Martínez a la conciliación en Morena; busca unidad rumbo a 2027

Advierten crisis democrática si INE pierde autonomía; sin consenso se pondría en duda la legitimidad, exconsejera Dania Ravel

Advierten crisis democrática si INE pierde autonomía; sin consenso se pondría en duda la legitimidad, exconsejera Dania Ravel

Ataque en Teotihuacán genera reacción internacional; gobiernos activan apoyo a sus ciudadanos

Ataque en Teotihuacán genera reacción internacional; gobiernos activan apoyo a sus ciudadanos

Disparos en Teotihuacán; agresor mata a canadiense y luego se quita la vida

Disparos en Teotihuacán; agresor mata a canadiense y luego se quita la vida

Alito explota contra Noroña por "desplante" a madre buscadora en Edomex; "hay que ser una mier... miserable para actuar así", dice

Alito explota contra Noroña por "desplante" a madre buscadora en Edomex; "hay que ser una mier... miserable para actuar así", dice

El Día del Niño es una de las mejores temporadas para comprar tecnología con descuento, y este 2026 no es la excepción. Plataformas como y ya lanzaron promociones en gadgets ideales para regalar.

Desde hasta o , hay opciones para todos los presupuestos y edades, muchas de ellas con precios rebajados por tiempo limitado y en menos de $1,000 pesos.

Tecnología para niños (y no tan niños) con descuento

Una de las categorías más buscadas en esta temporada es la de entretenimiento. Aquí destacan productos como , y , ideales para regalar sin gastar demasiado.

Además, muchos de estos gadgets no solo sirven para jugar, también ayudan en actividades educativas o de aprendizaje digital.

Celular para niños W555
Celular rudo para niños W555 edición especial
$4,500
$1,199
73% OFF
Ver en Mercado Libre

Leer también:

Audífonos inalámbricos: el regalo más popular

Los siguen siendo uno de los productos más vendidos durante el Día del Niño. Su precio ha bajado considerablemente, y hoy es posible encontrar modelos accesibles con buena calidad de sonido y batería.

Son una opción práctica para clases en línea, videojuegos o simplemente escuchar música sin cables.

Tip: busca modelos con limitador de volumen si son para niños.

Smartwatches y pulseras inteligentes

Otro de los gadgets que están en tendencia son los . Algunos modelos permiten monitorear actividad física, recibir notificaciones e incluso incluir funciones de seguridad para niños.

En Mercado Libre, este tipo de productos suele tener descuentos agresivos durante campañas especiales de hasta el 50%.

Reloj inteligente para niños
Reloj inteligente para niños
$1,599.95
$378.98
76% OFF
Ver en Mercado Libre

Accesorios útiles: power banks, luces LED y más

No todo son dispositivos principales. También hay accesorios que pueden ser excelentes regalos:

Son opciones económicas, útiles y fáciles de comprar en línea.

¿Dónde hay mejores ofertas: Amazon o Mercado Libre?

Ambas plataformas tienen ventajas durante esta temporada:

  • Amazon destaca por envíos rápidos y productos importados
  • Mercado Libre suele tener precios más competitivos y promociones locales

La clave está en comparar. Muchos productos tienen descuentos similares, pero pueden variar en envío o disponibilidad.

Consejos para aprovechar las ofertas del Día del Niño

Antes de comprar, considera lo siguiente:

  • Revisa calificaciones y reseñas
  • Verifica tiempos de entrega
  • Aprovecha descuentos relámpago
  • Evita productos sin garantía
  • El Día del Niño 2026 es una gran oportunidad para regalar tecnología sin gastar de más. Con promociones activas en Amazon y Mercado Libre, es posible encontrar gadgets útiles, divertidos y accesibles.

La clave está en elegir productos funcionales, comparar precios y aprovechar las ofertas antes de que se agoten.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]