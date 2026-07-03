El verano es uno de los mejores momentos para renovar el armario, y aprovechar las ofertas del cambio de temporada es una oportunidad para adquirir nuevas prendas y accesorios a mejores precios.

Lacoste se suma a las promociones de julio con descuentos especiales en diversas categorías, desde ropa y calzado hasta mochilas y bolsos, disponibles por tiempo limitado.

Las rebajas de verano permiten actualizar el armario. Foto: Magnific

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¿Qué ofertas tiene Lacoste durante julio de 2026?

Lacoste se une a las marcas que ofrecen promociones especiales para la temporada de verano 2026, con rebajas en productos de temporadas anteriores y descuentos en artículos seleccionados.

La firma de origen francés dividirá sus promociones en distintas etapas durante julio. Durante los primeros dos días del mes, los clientes podrán encontrar descuentos de hasta 40% en productos de nueva colección.

Además, la marca mantiene su promoción escalonada de hasta 30% de descuento en la compra de cinco piezas o más. A esto se suma el obsequio del Neceser Croco Icon en compras mínimas de 4,500 pesos en productos participantes de nueva colección, hasta agotar existencias. Este neceser es una edición especial inspirada en la pasión por el deporte y la identidad mexicana.

Del 3 al 16 de julio, Lacoste dará paso a la segunda etapa de promociones, con descuentos de hasta 50% en productos seleccionados de nueva colección. Durante este periodo también continuará vigente la promoción escalonada y el regalo del Neceser Croco Icon, sujeto a disponibilidad.

Para la última etapa del mes, la marca prevé ofrecer descuentos de hasta 50% más un 10% adicional en productos seleccionados. Asimismo, se espera una nueva promoción por compra mínima con un obsequio que aún está por confirmarse.

Neceser Croco Icon de Lacoste. Foto: Generada con IA y Lacoste

¿Qué artículos tienen descuento en Lacoste?

En el sitio oficial de Lacoste México es posible encontrar una sección dedicada a los artículos en promoción, donde destacan principalmente:

Además, Lacoste informa que ofrece meses sin intereses en compras superiores a 6,000 pesos con tarjetas participantes. Las rebajas de julio de Lacoste representan una oportunidad para renovar el guardarropa durante esta temporada, al adquirir prendas y accesorios de la marca con descuentos importantes.

Lacoste cuenta con ofertas especiales. Foto: Generada con IA

Debido a que algunas promociones, como el regalo del Neceser Croco Icon, están sujetas a disponibilidad, lo recomendable es consultar las condiciones vigentes y realizar la compra antes de que finalicen las ofertas o se agoten las existencias

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