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Las siguen siendo uno de los juguetes favoritos de niñas y niños. Desde las clásicas muñecas bebé hasta las populares fashion dolls, pasando por modelos coleccionables y propuestas creativas que marcan tendencia entre las nuevas generaciones, continúan siendo una de las opciones más buscadas para regalar durante el Día del Niño.

Por ello, en te compartimos el listado de las muñecas más populares en Amazon, ideal para quienes buscan ideas de regalo para sorprender a los pequeños este 30 de abril.

Descubre las muñecas más vendidas en Amazon. Foto: iStock
Descubre las muñecas más vendidas en Amazon. Foto: iStock

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¿Cuál es la tendencia en muñecas durante 2026?

Aunque los personajes y estilos evolucionan con cada generación, las muñecas mantienen su lugar como uno de los juguetes más solicitados, incluso en una era dominada por la innovación tecnológica.

Marcas consolidadas como Mattel y MGA Entertainment continúan encabezando las preferencias del público con líneas clásicas como Barbie y Bratz, además de colecciones que han ganado fuerza en los últimos años como Monster High y Rainbow High.

Al mismo tiempo, juguetes virales como los Ternurines se mantienen entre los favoritos, reflejando su fuerte conexión con las nuevas infancias y su impacto en redes sociales.

Monster High Skullector de Coraline. Foto: Mattel Creations
Monster High Skullector de Coraline. Foto: Mattel Creations

Por otro lado, las muñecas inspiradas en franquicias de Disney y las tradicionales muñecas bebé siguen posicionándose como opciones ampliamente elegidas por quienes buscan un regalo especial. A continuación, te compartimos el listado de las muñecas más vendidas en durante abril de 2026:

Variedad de artículos en Amazon. Foto:iStock
Variedad de artículos en Amazon. Foto:iStock
La muñecas Bratz siguen figurando en la listas de las más vendidas. Foto: Cortesía
La muñecas Bratz siguen figurando en la listas de las más vendidas. Foto: Cortesía

Revisar los listados de los productos más vendidos en Amazon, permiten elegir los mejores artículos y, sobre todo, encontrar la opción indicada para cada regalo.

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