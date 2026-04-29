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Las muñecas siguen siendo uno de los juguetes favoritos de niñas y niños. Desde las clásicas muñecas bebé hasta las populares fashion dolls, pasando por modelos coleccionables y propuestas creativas que marcan tendencia entre las nuevas generaciones, continúan siendo una de las opciones más buscadas para regalar durante el Día del Niño.
Por ello, en Descubre y Compra te compartimos el listado de las muñecas más populares en Amazon, ideal para quienes buscan ideas de regalo para sorprender a los pequeños este 30 de abril.
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¿Cuál es la tendencia en muñecas durante 2026?
Aunque los personajes y estilos evolucionan con cada generación, las muñecas mantienen su lugar como uno de los juguetes más solicitados, incluso en una era dominada por la innovación tecnológica.
Marcas consolidadas como Mattel y MGA Entertainment continúan encabezando las preferencias del público con líneas clásicas como Barbie y Bratz, además de colecciones que han ganado fuerza en los últimos años como Monster High y Rainbow High.
Al mismo tiempo, juguetes virales como los Ternurines se mantienen entre los favoritos, reflejando su fuerte conexión con las nuevas infancias y su impacto en redes sociales.
Por otro lado, las muñecas inspiradas en franquicias de Disney y las tradicionales muñecas bebé siguen posicionándose como opciones ampliamente elegidas por quienes buscan un regalo especial. A continuación, te compartimos el listado de las muñecas más vendidas en Amazon durante abril de 2026:
- Sylvanian Families Familia de Foca | Compra aquí
- Monster High Skullector Muñeca Coraline | Compra aquí
- Monster High Venus Muñeca Skullector | Compra aquí
- Barbie Signature, Muñeco De Colección Ken He-Man | Compra aquí
- Mattel, Disney Princesa, Ariel Muñeca | Compra aquí
- Bratz Babyz Runwayz Yasmin | Compra aquí
- Monster High Muñeca Spectra | Compra aquí
- Barbie, Set de Juego Alberca Glam con Muñeca | Compra aquí
- Baby Alive Hasbro Harper Hugs Chapuzón de Sirena | Compra aquí
- Bratz, Mean Girls Spring Fling Muñeca Cady | Compra aquí
- 5 Surprise My Mini Baby Series 2 | Compra aquí
- Barbie Reveal Flores Tulipan Rosa | Compra aquí
- My Mini Baby Sweethearts Series 1 | Compra aquí
- Gabby's Dollhouse: The Movie, Set de los gatoaventureros | Compra aquí
- Mattel, Disney Frozen Elsa Muñeca | Compra aquí
- Barbie Fantasía Muñeca Edición Especial Zafiro | Compra aquí
- Monster High, Muñeca Cumpleaños Draculaura 1600 | Compra aquí
- Barbie Mini BarbieLand Muñeca Mini Color Reveal | Compra aquí
- Rainbow High Air Brush & Create DIY | Compra aquí
- Bratz Alwayz Muñeca Cloe | Compra aquí
Revisar los listados de los productos más vendidos en Amazon, permiten elegir los mejores artículos y, sobre todo, encontrar la opción indicada para cada regalo.
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