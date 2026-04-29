Las muñecas siguen siendo uno de los juguetes favoritos de niñas y niños. Desde las clásicas muñecas bebé hasta las populares fashion dolls, pasando por modelos coleccionables y propuestas creativas que marcan tendencia entre las nuevas generaciones, continúan siendo una de las opciones más buscadas para regalar durante el Día del Niño.

Por ello, en Descubre y Compra te compartimos el listado de las muñecas más populares en Amazon, ideal para quienes buscan ideas de regalo para sorprender a los pequeños este 30 de abril.

Descubre las muñecas más vendidas en Amazon. Foto: iStock

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¿Cuál es la tendencia en muñecas durante 2026?

Aunque los personajes y estilos evolucionan con cada generación, las muñecas mantienen su lugar como uno de los juguetes más solicitados, incluso en una era dominada por la innovación tecnológica.

Marcas consolidadas como Mattel y MGA Entertainment continúan encabezando las preferencias del público con líneas clásicas como Barbie y Bratz, además de colecciones que han ganado fuerza en los últimos años como Monster High y Rainbow High.

Al mismo tiempo, juguetes virales como los Ternurines se mantienen entre los favoritos, reflejando su fuerte conexión con las nuevas infancias y su impacto en redes sociales.

Monster High Skullector de Coraline. Foto: Mattel Creations

Por otro lado, las muñecas inspiradas en franquicias de Disney y las tradicionales muñecas bebé siguen posicionándose como opciones ampliamente elegidas por quienes buscan un regalo especial. A continuación, te compartimos el listado de las muñecas más vendidas en Amazon durante abril de 2026:

Variedad de artículos en Amazon. Foto:iStock

La muñecas Bratz siguen figurando en la listas de las más vendidas. Foto: Cortesía

Revisar los listados de los productos más vendidos en Amazon, permiten elegir los mejores artículos y, sobre todo, encontrar la opción indicada para cada regalo.

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