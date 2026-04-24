Más Información

Comparece ante juez contralmirante Fernando Farías, detenido por huachicol fiscal; solicitará asilo político a Argentina, afirma abogado

Comparece ante juez contralmirante Fernando Farías, detenido por huachicol fiscal; solicitará asilo político a Argentina, afirma abogado

"La ley es para todos", dice la Marina tras captura de contralmirante Fernando Farías; hace un llamado a honrar el uniforme

"La ley es para todos", dice la Marina tras captura de contralmirante Fernando Farías; hace un llamado a honrar el uniforme

"Capitán Sol", pieza clave en red de huachicol fiscal que sigue prófugo; era enlace de los hermanos Farías, acusa testigo

"Capitán Sol", pieza clave en red de huachicol fiscal que sigue prófugo; era enlace de los hermanos Farías, acusa testigo

"Queremos regresar a Banamex al lugar que merece", dice Chico Pardo tras cambios; Edgardo del Rincón es el nuevo director general

"Queremos regresar a Banamex al lugar que merece", dice Chico Pardo tras cambios; Edgardo del Rincón es el nuevo director general

Sheinbaum envía cartas a gobernadores sobre colaboración con agencias de EU; tienen que cumplir con la ley "sí o sí", insiste

Sheinbaum envía cartas a gobernadores sobre colaboración con agencias de EU; tienen que cumplir con la ley "sí o sí", insiste

Ir en coalición la prioridad de Citlalli Hernández para la elección 2027

Ir en coalición la prioridad de Citlalli Hernández para la elección 2027

Elección judicial costará más de 6 mil mdp, prevén consejeros del INE; cifra está por debajo de primeros comicios

Elección judicial costará más de 6 mil mdp, prevén consejeros del INE; cifra está por debajo de primeros comicios

Los pasos de Luisa Alcalde en Morena; así le fue en austeridad, combate al nepotismo, afiliaciones y alianzas

Los pasos de Luisa Alcalde en Morena; así le fue en austeridad, combate al nepotismo, afiliaciones y alianzas

Ya llegó esa época del año perfecta para dejar salir la creatividad, y al interior, gracias a una tendencia viral de TikTok que se ha convertido en protagonista de los festejos del 30 de abril: los .

Ya sea como actividad escolar, concurso o parte de una kermés del Día del Niño, crear un peinado original puede ser un reto para muchos padres. La buena noticia es que no necesitas ser experto en estilismo: con una base sencilla y los accesorios correctos, disponibles en plataformas como Mercado Libre y Amazon, puedes lograr resultados creativos en poco tiempo.

El 30 de abril pon aprueba la creatividad de tus hijos. Foto: Freepik
El 30 de abril pon aprueba la creatividad de tus hijos. Foto: Freepik

Leer también

¿Cómo hacer un peinado loco fácil y rápido?

Aunque la tendencia invita a dejar volar la imaginación, la falta de tiempo suele ser el principal obstáculo. Por eso, lo más recomendable es partir de un peinado básico y construir a partir de ahí. Los peinados base que funcionan:

  • Coletas altas o dobles
  • Chongos (uno o varios)
  • Trenzas (clásicas o de raíz)
  • Cabello con gel para moldear formas

Una vez listo el peinado base, los accesorios son los que transforman completamente el resultado.

Un peinado clásico puede ser la base de un peinado loco. Foto: Freepik
Un peinado clásico puede ser la base de un peinado loco. Foto: Freepik

Accesorios clave para un peinado loco

Extensiones de cabello

Las extensiones de colores neón o pastel son una forma rápida de añadir volumen y dramatismo. Puedes integrarlas en trenzas o coletas para lograr un efecto “arcoíris”.

  • Set De 10 Extensiones De Cabello Color Con Clip Niña Princes | Comprar aquí
  • 12pcs Paquete de Accesorios Para El Cabello Para Niñas | Comprar aquí
  • 24pcs Extensiones Cabello Sinteticas Cortinas Fantasía | Compra aquí
  • Extensión de Cabello Sygirlish Sintético Clip Trenzas Africanas Color Degradado Morado | Comprar aquí

Diademas llamativas

Desde cuernos de unicornio hasta antenas o figuras divertidas, las diademas ayudan a construir un concepto sin necesidad de peinar demasiado.

Broches y pinzas

Son ideales para decorar el cabello con figuras como estrellas, flores, insectos o animales. También permiten fijar pequeños objetos ligeros.

  • Pinzas Para El Pelo Con Pompones Esponjosos | Comprar aquí
  • Set De 10 Horquillas Con Forma De Hueso | Comprar aquí
  • Set de 12 Pinzas para Cabello de Pato | Comprar aquí
  • Ganchos Cabello De Comida Simulada Horquillas Divertidas| Comprar aquí
  • Pinzas para El Cabello con Pompones Esponjosos, Accesorios para El Día Del Cabello Loco | Comprar aquí
Los accesorios pueden dar vida a un peinado loco. Foto: Freepik
Los accesorios pueden dar vida a un peinado loco. Foto: Freepik

Ligas de colores

Además de sostener el , aportan color y estructura. Puedes usarlas para crear secciones o patrones en el cabello.

  • Accesorios para el Cabello para Niños Pequeños de 32 Colores | Comprar aquí
  • 200 Ligas Gruesas/Fino para Cabello, 1000 Mini Bandas de Goma, 5 Círculos de Cabello Satinado, Juego de 4 Herramientas para Peinar | Comprar aquí
  • Mini Ligas Para El Cabello Y Pinzas Niñas | Comprar aquí

Gel, spray o glitter capilar

Sirven para fijar y dar brillo. El glitter o los sprays de color elevan cualquier peinado básico.

Tintes temporales

Perfectos para quienes quieren un look más atrevido sin dañar el cabello. Se aplican fácilmente y se retiran con el lavado.

  • Peine de Tiza para El Cabello Tinte Temporal Brillante | Comprar aquí
  • Hair Spray Colour, Temporary Coloured Hair Spray | Comprar aquí
  • Tinte De Pelo Temporal De La Tiza De 8 Colores| Comprar aquí

Más allá de lo visual, esta tendencia se ha popularizado en redes sociales porque fomenta la convivencia entre padres e hijos, estimula la creatividad y convierte una actividad cotidiana en una experiencia memorable.

Realizar un peinado loco no solo es una forma de participar en las celebraciones del , sino también una oportunidad para compartir tiempo de calidad, reír y crear recuerdos.

Peinados locos para el Día del Niño 2026. Foto: Captura de video
Peinados locos para el Día del Niño 2026. Foto: Captura de video

Leer también

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]