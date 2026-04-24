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Ya llegó esa época del año perfecta para dejar salir la creatividad, y al niño interior, gracias a una tendencia viral de TikTok que se ha convertido en protagonista de los festejos del 30 de abril: los peinados locos.
Ya sea como actividad escolar, concurso o parte de una kermés del Día del Niño, crear un peinado original puede ser un reto para muchos padres. La buena noticia es que no necesitas ser experto en estilismo: con una base sencilla y los accesorios correctos, disponibles en plataformas como Mercado Libre y Amazon, puedes lograr resultados creativos en poco tiempo.
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¿Cómo hacer un peinado loco fácil y rápido?
Aunque la tendencia invita a dejar volar la imaginación, la falta de tiempo suele ser el principal obstáculo. Por eso, lo más recomendable es partir de un peinado básico y construir a partir de ahí. Los peinados base que funcionan:
- Coletas altas o dobles
- Chongos (uno o varios)
- Trenzas (clásicas o de raíz)
- Cabello con gel para moldear formas
Una vez listo el peinado base, los accesorios son los que transforman completamente el resultado.
Accesorios clave para un peinado loco
Extensiones de cabello
Las extensiones de colores neón o pastel son una forma rápida de añadir volumen y dramatismo. Puedes integrarlas en trenzas o coletas para lograr un efecto “arcoíris”.
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Diademas llamativas
Desde cuernos de unicornio hasta antenas o figuras divertidas, las diademas ayudan a construir un concepto sin necesidad de peinar demasiado.
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Broches y pinzas
Son ideales para decorar el cabello con figuras como estrellas, flores, insectos o animales. También permiten fijar pequeños objetos ligeros.
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Ligas de colores
Además de sostener el peinado, aportan color y estructura. Puedes usarlas para crear secciones o patrones en el cabello.
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Gel, spray o glitter capilar
Sirven para fijar y dar brillo. El glitter o los sprays de color elevan cualquier peinado básico.
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Tintes temporales
Perfectos para quienes quieren un look más atrevido sin dañar el cabello. Se aplican fácilmente y se retiran con el lavado.
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Más allá de lo visual, esta tendencia se ha popularizado en redes sociales porque fomenta la convivencia entre padres e hijos, estimula la creatividad y convierte una actividad cotidiana en una experiencia memorable.
Realizar un peinado loco no solo es una forma de participar en las celebraciones del Día del Niño, sino también una oportunidad para compartir tiempo de calidad, reír y crear recuerdos.
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