Ricardo Ferretti colecciona una larga carrera dentro de los banquillos del futbol mexicano, por lo que también posee un sinfín de anécdotas de su paso como entrenador, el cual dejó atrás hace un par de años.

El Tuca es conocido por no guardarse lo que piensan, convirtiéndose en un personaje polémico y explosivo. Esa personalidad la mostró como técnico de clubes como Pumas, Tigres e incluso Chivas, a día de hoy, el "Bigotón" sigue siendo así en ESPN, cadena para la que trabaja.

En el programa de "Barbas y bigotes", el cual comparte con Álvaro Morales, el exfutbolista contó una llamativa anécdota, en la que señaló a un equipo grande del futbol mexicano de "amañar" partidos para perjudicar al Atlas con el fin de hacerlos descender.

Lee también: Exjugador de la Liga MX abandonó las canchas; comienza carrera como cantante de salsa

"Te voy a decir una cosa. Hubo partidos también, medio arregladitos, para que el Atlas entrara a disputar con el Curtidores. Hubo un partido entre dos equipos, uno era muy superior y el otro estaba a punto de descender, y arreglaron un empate para que ahí sí Atlas entrara a disputar con el Curtidores".

"HUBO PARTIDOS ARREGLADITOS” 🗣️



Fuertes declaraciones del Tuca Ferretti sobre el descenso del Atlas 😱



Escucha el Podcast completo de 'Entre Barbas y Bigotes' 👉 https://t.co/VklZbAfHmd pic.twitter.com/JdHEtTsqgm — ESPN.com.mx (@ESPNmx) August 21, 2025

"Si este equipo grande hubiera ganado al que andaba mal, quien iba a disputar con Curtidores era el otro equipo", aseguró el brasileño.

A pesar de la insistencia de Álvaro Morales, el exfutbolista no mencionó el nombre del equipo del que hablaba.

Lee también: Nicolás Larcamón espera mantener la fortaleza que han tenido en Ciudad Universitaria; "Es un lugar en el que tenemos entrega total"

Pareciera que el corazón de Ferretti estaría con Tigres, pero el Tuca sorprendió al colocar al Atlas como su segundo equipo favorito, solamente por debajo de Pumas.

La decisión del Tuca fue tomada con el motivo de que los zorros fueron los encargados de traerlo a México.