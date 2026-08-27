El 110 aniversario del América se acerca y los festejos ya comienzan a rondar en el Nido de Coapa.

En esta ocasión, la marca de relojes Bomberg lanzó una pieza conmemorativa por el próximo aniversario de las Águilas, que será el 12 de octubre.

Con un costo de 23 mil 900 y un lanzamiento de 400 relojes solamente, la marca Bomberg México ya piensa en la afición americanista, rumbo a su festejo por los 110 años de su fundación.

El nuevo reloj BOMBERG X Club América Edición Limitada 110 Aniversario ya está disponible en México y puede adquirirse en tiendas Liverpool, AmeShop, en la página de Bomberg, en la tienda física del Estadio Banorte y posteriormente será puesto a la venta en Palacio de Hierro .

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Así luce por atrás el nuevo reloj que lanzó Bomberg como parte de los festejos por el 110 aniversario del América. FOTO: ESPECIAL

Los ejemplares, que tendrán una medida de 42 milímetros y cubierto por una esfera de fibra de carbono, tendrá dos modelos distintos: uno con la cinta de color azul con dos pequeñas franjas de amarillo y rojo; la otra, con los colores invertidos y el predominante será el amarillo.

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La presentación del reloj BOMBERG X Club América tuvo lugar en las instalaciones del Club América, en Coapa, en un evento que contó con la presencia de leyendas como El Hijo del Santo y el exfutbolista azulcrema Daniel "El Ruso" Brailovsky.

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